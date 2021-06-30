На социальные объекты на Дальнем Востоке выделят дополнительные средства

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Деньги будут выделены в рамках программы "Единая дальневосточная субсидия", сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Так, до 200 миллионов рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке.

В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка в Приморском крае.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным жители села обратили внимание президента на аварийное состояние местной школы. В середине апреля там обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен​​​.