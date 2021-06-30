Новым председателем парламента Якутии избран Алексей Еремеев

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30 июня на очередном пленарном заседании избрали на должность председателя Алексея Еремеева.

Необходимость в избрании нового спикера возникла после того, как прежний председатель парламента Якутии Петр Гоголев снял с себя полномочия, возглавив Конституционный совет республики.

За кандидатуру Алексея Еремеева проголосовали 57 депутатов при одном против.

- Сегодня все фракции, все народные депутаты пришли к единому мнению относительно кандидатуры Алексея Ильича Еремеева. Ему оказали доверие и "Единая Россия", и ЛДПР, и "Справедливая Россия", и коммунисты, - сказал первый вице-спикер парламента республики Александр Жирков, вручая избранному председателю удостоверение.

48-летний кандидат политических наук Алексей Еремеев до избрания на должность спикера возглавлял в Госсобрании республики V - VI созывов постоянный комитет по государственному строительству и законодательству, поэтому организационная работа ему хорошо знакома. Кроме того, депутаты отмечают, что он имеет большой опыт межфракционного сотрудничества.

Выступая перед коллегами, Алексей Еремеев высказал ряд предложений, касающихся улучшения деятельности Ил Тумэна. Он отметил, что, во-первых, необходимо значительно улучшить качество законопроектов, которые вносятся на пленарное заседание.

- За три года работы Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва на пленарном заседании было отклонено девять проектов законов и шесть постановлений. Для сравнения: за весь пятый созыв было отклонено пять нормативных актов, за четвертый - три, за третий восемь. Мы прошли уже половину пути и в разы увеличили число отклоненных нормативных актов. Это говорит о том, что качество законодательной работы шестого созыва оставляет желать лучшего, - пояснил он.

Еремеев предложил председателям комитетов вносить на пленарные заседания "абсолютно подготовленные, согласованные проекты законов и постановлений", которые должны пройти все этапы обсуждения.

Вторым приоритетным направлением он считает усиление работы с федеральными органами власти.

- В 2020 году в Ил Тумэн поступило 904 проекта федеральных нормативных актов, а мы отреагировали только на 57 (6,3 процента), - отметил он, предложив Госсобранию активизировать работу в этом направлении как единственному региональному органу власти, имеющему право законодательной инициативы на федеральном уровне.

Алексей Еремеев предложил также более тщательно продумывать количество и качество проводимых Госсобранием слушаний, правительственных часов, круглых столов и других подобных мероприятий, чтобы они приносили максимальную эффективность.

Наконец, он предложил усилить работу с муниципалитетами по их законодательным инициативам.

- За три годы работы шестого созыва поступило всего два проекта закона от муниципальных образований, хотя они имеют конституционные полномочия по внесению законопроектов и поправок. Мы всегда слышим, что в муниципалитетах есть очень хорошие предложения, но, к сожалению, они не оформляются в виде законодательных инициатив, - сказал Алексей Еремеев, призвав коллег активизировать работу в этом направлении в своих избирательных округах.