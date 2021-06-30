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30.06.2021 03:39
Рубрика: Происшествия

В Якутске после гибели рабочих в колодце коллектора возбудили дело

Текст: Владимир Таюрский

По факту гибели в Якутске двух рабочих при проведении ремонтных работ в канализационном коллекторе возбуждено уголовное дело.

В Якутске двое рабочих погибли в канализационном колодце

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Якутии, информация о гибели двух работников АО "Водоканал" поступила 29 июня примерно в 17 часов по местному времени. ЧП произошло при проведении подготовительных работ перед промывкой канализационного коллектора на проспекте Ленина в Якутске.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся допросы работников предприятия, изучается техническая и иная документация.

По версии пресс-службы АО "Водоканал", рабочие вскрыли колодец и, согласно инструкции, выждали необходимое время, прежде чем спуститься туда. После первого спуска одного из работников ничего не произошло. А во время второго рабочий "вдохнул газ и потерял сознание". Чтобы спасти товарища, его напарник спустился вниз и также потерял создание. Оба скончались.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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