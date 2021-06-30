В Лучегорске стартовала первая смена трудового десанта СУЭК

На Дальнем Востоке официально начался сезон работы трудовых отрядов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Подростки из горняцких поселков Чегдомын в Хабаровском крае, Новошахтинский, Липовцы в Приморском этим летом будут благоустраивать общественные территории, участвовать в волонтерских программах.

В городе Лучегорске трудовой отряд сформировали в первый раз. Лучегорский угольный разрез вошел в состав СУЭК в 2020-м, но к программе, которую с 2005 года реализует Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ", местные ребята не смогли присоединиться из-за сложной эпидемиологической обстановки.

- Когда мы получили приглашение участвовать в проекте, с энтузиазмом взялись за дело. Дали объявление о наборе в отряд. Оказалось, что многие родители и дети ждали этого с нетерпением. Ребята вместе с документами приносили целые портфолио с грамотами и благодарностями за общественную работу. Как и планировали, мы набрали 40 человек, - рассказала начальник управления по работе с персоналом АО "Лучегорский угольный разрез" Виктория Коба.

Фронт работ представители компании определили вместе с администрацией района. Ребятам решили поручить благо­устройство территорий возле школ - художественной и обще­образовательной.

Сейчас бойцы отряда расписывают картинами на морскую, спортивную, а также связанную с СУЭК тематику ограждение вокруг "художки", которое долго выглядело непрезентабельно. Идея, кстати, понравилась местным предпринимателям, которые профинансировали покупку краски для уличных изображений. Далее в планах - привести в порядок баскетбольную площадку возле школы №2.

В Новошахтинском ребята работают в две смены - в июне и в июле. Они занимаются благо­устройством местного парка и сквера. В Липовцах смена стартует 1 июля. Здесь также намечена большая работа по благоустройству общественных территорий. В Чегдомыне ребята оформят рисунками в стиле граффити телекоммуникационные шкафы компании "Ростелеком".

Но подростков ждет не только работа. В программе первой смены - интересные встречи с сотрудниками предприятий СУЭК, веселые квесты, творческие конкурсы, спортивные мероприятия. Так, школьники из Лучегорска 26 июня уже поучаствовали в забеге.

Стоит отметить, что всех участников трудовых отрядов СУЭК (а только в Приморье их 125), официально оформляют на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ и платят им заработную плату. Трудоустройство происходит на основе соглашения между Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" и ООО "Приморскуголь", администраций Новошахтинского, Липовецкого и Лучегорского городских поселений, центров занятости населения Михайловского, Октябрьского, Пожарского районов, а также местных школ в Лучегорске.

Первые трудовые отряды СУЭК в Приморье начали работу в 2013 году. Их главная задача - привлечь подростков к реализации социально значимых проектов по благоустройству, дать первые трудовые навыки.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электро­энергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.