В Приамурье начались выплаты пострадавшим от летнего паводка

Амурчанам, чьи дома оказались в зоне подтопления, начали выплачивать деньги. Первыми единовременную материальную помощь получили жители Сковородинского и Магдагачинского районов. За последние трое суток в муниципалитеты перечислено свыше 3,5 миллиона рублей.

Подтопленцам положены и федеральные, и региональные выплаты. Власти Приамурья, не дожидаясь поступления денег из Москвы, стали использовать средства областного резервного фонда. Региональных выплат две: 30 тысяч рублей, если вода в доме поднялась выше уровня пола, и по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Федеральных выплат больше. По 10 тысяч рублей на каждого члена семьи вне зависимости от возраста. От 50 до 100 тысяч рублей на человека, если в доме пострадали жизненно важные предметы, включенные в особый перечень.

Как и в прошлые годы, власти региона поддержат людей, лишившихся урожая. Все амурчане, чьи грядки ушли под воду, осенью бесплатно получат по 50 кило картофеля, 20 - капусты, а также по 10 килограммов моркови и свеклы. Чтобы ускорить работу, административные комиссии для оценки ущерба использовали даже аэрофотосъемку. Подтопленные места фотографировали с квадрокоптеров. На основе снимков разрабатываются адресные схемы пострадавших зданий. На эти материалы комиссии ориентировались при составлении актов обследования. В селах, где еще стоит вода, созданы мобильные пункты приема заявлений от подтопленцев.

Сегодня в Приамурье в зоне подтопления остаются 23 населенных пункта, 750 жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 19 отрезков автомобильных дорог. Из пострадавших сел эвакуировано 2,7 тысячи человек, включая 776 детей.

- Все внимание сейчас к районам, находящимся ниже Благовещенска по течению Амура: Архаринскому, Михайловскому и Константиновскому. Спасателей достаточно - группировка насчитывает более 1,5 тысячи человек. Военные помогают техникой. Добровольцы тоже внесли весомый вклад. Село Владимировка удалось отстоять совместными усилиями, - уточнил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Сегодня самая сложная ситуация в селе Сергеевка Благовещенского района. Населенный пункт, где подтоплено больше 320 домов, отрезан от Большой земли. Часть местных жителей эвакуировали теплоходом. Вчера в село по Амуру доставили три тонны гуманитарной помощи - бутилированную воду, продукты, предметы первой необходимости. А в районах, первыми принявших удар паводка, начинаются восстановительные работы - разбор завалов, просушка домов, дезинфекция дворов и колодцев. "Мы проводим весь комплекс восстановительных мероприятий после наводнения, - отметил замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Алексей Кононцев.