Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома

Если лет через 20 меня спросят, чем мне запомнилось рекордное наводнение 2021 года, я вряд ли вспомню про затопленный дом, погибший урожай, сгоревший холодильник, пять дней без света и грустный взгляд свободолюбивой собаки, переехавшей жить на второй этаж. Я вспомню только людей, которых мне принесла стихия. Они писали, звонили, прорывались, везли меня на лодках, доставали газовые плитки и даже пели под гармошку. Как говорила моя двоюродная бабушка, это дорогого стоит. Я скажу одно - это бесценно.

Мое пятидневное заточение в затопленном доме подошло к концу. За это время вчера я первый раз прорвалась на работу - в шикарном резиновом комбинезоне преодолела двор (волны бились о мою грудь) и вышла на дорогу. Мост к улице Ленина, как и сама улица, до сих пор в воде - но мы пошли, а точнее поехали другим путем. Через технические дороги Благовещенской ТЭЦ, узкие и запутанные улочки садовых товариществ за мной приехал наш водитель Антон. Жаль, я не сфотографировала его лицо, когда он увидел, как я шлепала по воде и радостно махала ему кроссовками. "Лена! Я думал, ты тут плачешь, а ты улыбаешься!? - обнял меня он и добавил: Хотя ты, как всегда!".

В редакцию я зашла в шортах, с комбинезоном наперевес и букетом полевых цветов. Давно меня так не обнимали - последний раз пять месяцев назад, в день рождения. Оказалось, пока я сидела в заложниках Амура, "Амурская правда" решила скинуться и подарить нашей тонущей семье резиновую лодку. Я, конечно, смущенно отказываюсь. Но, друзья мои, если честно - буду только рада! В следующий раз и сама выплыву, и Феню на прогулку вывезу. Благо опыт грести весла имеется - в Береговом отцы брали нас с подружкой Настей на рыбалку сетки проверять.

В редакции: капучино из буфета, планерка по темам, командировкам и ближайшему номеру. Хотя потом все равно все пришли ко мне потрындеть.

После - в магазин за продуктами. Процесс занял у меня гораздо больше времени, чем обычно, потому что половину привычных продуктов не купишь - света нет, холодильник благоухает оставшейся провизией и не работает. В итоге в моей корзине овощи, салат с капустой, пирожки, макароны, хлебцы, молоко со сроком хранения 90 суток (а молоко ли это?).

На ужин была жареная на газовой плите картошка и салат из помидоров и огурцов со сметаной. Шик!

Душным вечером, когда темнота накрыла наш обесточенный дом, из прохладной Тынды дозвонился Иван Николаевич Варшавский. "Лэночка, ты куда пропала?! Я вчера тэбэ звонил, звонил - хотел с Днем молодежи поздравить, а ты недоступна! Утонули?! Да ты что?! Ну раз так - купайся во дворе, дельфинчиком!", - добродушно хохотал легендарный бамовец и я вместе с ним. Человеку, прокладывавшему Байкало-Амурскую магистраль через тайгу, реки, скалы, в вечной мерзлоте, при +40 и -50 мои проблемы - маленькое приключение.

Чего грустить? Тем более моя коллега и боевая подруга, а ныне - пресс-секретарь министра природных ресурсов России Марина Евсеева прислала в WhatsApp очередную сводку уровня Амура и прогноз - первый позитивный за последние дни. Амур-батюшка начинает падать. Спасибо Росгидрометцентру и Марине за мою спокойную ночь.

Утром выглянула в окно - вода заметно спала. Спустилась на первый этаж: Амур наконец-то понял, что в гостях хорошо, а дома - лучше. После реки - вздувшийся ламинат и ил.

На завтрак - омлет с помидорами и кофе с непропадающим молоком. Затем - снова комбинезон, двор, Антон - работа. В планах - спецвыпуск по наводнению и куча, гора дел. Но по дороге на работу все меняется в считанные минуты.

"Лена! Говорят, это видео из группы Верхнеблаговещенска!", - пишет в наш редакционный чат Маша Мурашко и скидывает фото и видео пенсионера, качающегося по волнам в резиновой лодке и распевающего под гармошку "Раскинулось море широкое". Важная деталь - волны качали его на затопленном Амуром огороде, за спиной - колючая проволока российско-китайской границы.

Стоит ли говорить, что через полчаса у нас был номер его телефона, а еще через полтора часа мы с журналистом, а в душе с фотокорреспондентом Ариной Шевченко мчались на машине, а потом неслись на моторной лодке ГО и ЧС по улице Ленина в гости к Юрию Васильевичу Анину. Я, кстати, в спасательном жилете поверх единственного отглаженного платья. Ну не думала я, собираясь на работу, что из одного затопленного дома попаду в другой.

Фото: Елена Павлова

Пока мы добрались до поющего гармониста, видео разлетелось по соцсетям. "Браво! Русский народ не сломить!", "Жить хочется!", "Памятник Юрию Васильевичу в лодке с гармошкой!" - сотни комментариев со всего Дальнего Востока. Мы привезли народному любимцу свежий хлеб, булочки и приветы со всей страны. А сам герой о своей славе и не знает - у него ни соцсетей на кнопочном телефоне нет, ни компьютера с интернетом. Счастливый.

"Заходите, я только Малышку привяжу", - встречает нас звезда Instagram и придерживает у будки недовольную гостям собаку.

Домик с окнами в сад - это про Аниных, уютный деревенский двухэтажный коттедж с резными наличниками Юрий Васильевич построил сам. Спустя десять минут мы уже, как старые знакомые: выяснилось, что наш герой родился и вырос в Дамбуках - это поселок не берегу Зеи, который ушел под воду после строительства Зейской ГЭС и после которого родился мой родной Береговой. Юрию Васильевичу 79, у него 80 кур и цыплят, а любимая жена Галина Викторовна высаживает во дворе обалденные розы, ирисы и еще десятки самых разных цветов. Когда подступала вода, хозяева подняли в доме всю мебель, эвакуировали кур и цыплят из стайки, а Галина Викторовна еще и помидоры успела выкопать и поставить на возвышенность. В воде весь двор, посадки шикарной клубники, картошка, капуста, баклажаны. Но Анины не унывают - все восстановят.

Фото: Елена Павлова

Видео, летящее по соцсетям, супруги записали для двоюродной сестры Юрия Васильевича - она живет в Германии. Увидела новости о паводке в Амурской области и спросила у брата, как выплывают. Вот Юрий Васильевич и выплыл в огород: на лодке, с любимой гармошкой и спел "Раскинулось море широкое". Он вообще всю жизнь пел и поет: и когда пацаном тонул в холодной Зее во время сплава древесины, и когда вез с Колымы погибшего брата. "Я каждый вечер пою под гармошку. Жена вот цветы поливает, а я ей пою - Галка подпевает! Китайские рыбаки раньше мимо дома по Амуру плавали (это ведь только нам запрещено рыбачить - им можно) и мне кричали: "Юра! Пой!" А я им в ответ: "Да пошли вы на…!" - смеется новый символ наводнения.

Юрий Васильевич для землячки и "Амурской правды" вынес баян, потом гармошку и пел, пел и пел. Когда сел в лодку, поплыл в огород и заиграл "Амурские волны", душа вывернулась наизнанку. А когда запел матершинные частушки, развернулась. Потом мы танцевали на маленьком пятачке суши, обнимались и обещали друг другу встретиться и выпить по маленькой.

Амур, ты, конечно, столько беды принес. Но я тебя за все простила. Потому что столько людей оказалось рядом - с ними я на все готова. И в огонь, и в воду. И если лет через 20 я буду вспоминать о наводнении 2021 года, скажу одно: я выплыла и не сошла с ума только благодаря им.