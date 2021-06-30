Житель Забайкалья пойдет под суд за кражу самородков

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о краже драгоценных металлов в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, под суд пойдет 35-летний житель Забайкалья, который трудился подсобным рабочим на одном из горно-обогатительных комбинатов в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Как полагает следствие, с ноября прошлого года по апрель нынешнего мужчине удалось похитить на предприятии несколько золотых и серебряных самородков. Вес украденного золота составил 232,08 грамма, серебра - 105,09. Позже обвиняемый попытался перевезти похищенное в Забайкалье, спрятав в поясной лямке рюкзака. Однако во время предполетного досмотра был задержан сотрудниками полиции.

Как уточнили в прокуратуре, ущерб предприятию составил почти миллион рублей. За преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.