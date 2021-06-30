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30.06.2021 23:14
Рубрика: Общество

Школу в Воздвиженке могут построить за два года

Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Обратившиеся на "Прямую линию" жители села Воздвиженка рассказали о том, что в местной школе учиться можно только с риском для жизни.
Фото: Вести.Ru

"В конце прошлого учебного года в нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную", - сказала жительница Воздвиженки Наталья Толмачева.

Фото: iStock
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ЧП произошло в ночь с 14 на 15 апреля в старой части здания, построенной в 1953 году. Там занимались почти 200 детей, ученики начальных классов. Всего в школе учатся около 500 ребят. По требованию прокуратуры, учебный процесс был приостановлен, школьников временно перевели на дистанционное обучение, 13 мая они вернулись на учебу - но все в одном корпусе.

В конце апреля Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа, куда входит Воздвиженка, отдал распоряжение отремонтировать школу к началу учебного года. Согласно сделанной недавно смете, реконструкция могла обойтись в 150 миллионов рублей, но деньги еще предстояло найти. Возможно, с этим помогли бы краевые власти, но теперь в ближайшие два года в Воздвиженке вообще может появиться новая школа.

Помимо школы в Воздвиженке немало других проблем, например, с коммунальной инфраструктурой. Об этом жители Воздвиженки тоже рассказали президенту.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил - все так.

"Помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от минобороны. Школу также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - сказал он.

В регионах Общество Образование Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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