Обратившиеся на "Прямую линию" жители села Воздвиженка рассказали о том, что в местной школе учиться можно только с риском для жизни.

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"В конце прошлого учебного года в нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную", - сказала жительница Воздвиженки Наталья Толмачева.

ЧП произошло в ночь с 14 на 15 апреля в старой части здания, построенной в 1953 году. Там занимались почти 200 детей, ученики начальных классов. Всего в школе учатся около 500 ребят. По требованию прокуратуры, учебный процесс был приостановлен, школьников временно перевели на дистанционное обучение, 13 мая они вернулись на учебу - но все в одном корпусе.

В конце апреля Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа, куда входит Воздвиженка, отдал распоряжение отремонтировать школу к началу учебного года. Согласно сделанной недавно смете, реконструкция могла обойтись в 150 миллионов рублей, но деньги еще предстояло найти. Возможно, с этим помогли бы краевые власти, но теперь в ближайшие два года в Воздвиженке вообще может появиться новая школа.

Помимо школы в Воздвиженке немало других проблем, например, с коммунальной инфраструктурой. Об этом жители Воздвиженки тоже рассказали президенту.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил - все так.

"Помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от минобороны. Школу также обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет", - сказал он.