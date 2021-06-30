Оренбургская область продолжает развиваться невзирая на сложности пандемии - открываются новые производства и перезапускаются проблемные предприятия. Создаются новые рабочие места. Новый импульс экономике региона придаст создание особой экономической зоны в Оренбурге и Орске. Как решаются проблемы, которые копились годами, в интервью "РГ" рассказал глава региона Денис Паслер.

Минувший год был сложным для всех. Как Оренбуржье противостояло вызовам пандемии?

Денис Паслер: Хотя пандемия, безусловно, повлияла на все сферы жизни, в целом по итогам года ситуация оказалась не столь критичной, как прогнозировалось. В 2019 году мы увидели рост внутреннего регионального продукта - он составил по отношению к предыдущему году 102 процента. Проведена масштабная работа по перезагрузке кризисных производств, поддержке промышленности и бизнеса, привлечению инвестиций, в том числе федеральных средств. Логично предположить, что запуск крупных инфраструктурных проектов должен был привести к экономическому росту. Но помимо пандемии коронавируса на экономику повлияло ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Сейчас ситуация восстанавливается. В 2020 году предприятия Оренбуржья отгрузили продукцию на 814 миллиардов рублей. За четыре месяца этого года - уже на 377 миллиардов. Это хороший тренд, и мы рассчитываем на серьезный рост по сравнению с прошлым годом. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В реестре приоритетных в Оренбургской области находится 34 инвестпроекта с общим объемом инвестиций свыше 200 миллиардов рублей. При этом четыре из них были включены в прошлом году, а один - уже в этом.

У Оренбуржья появились эффективные практики по решению проблем кризисных производств, расскажите о них.

Денис Паслер: Вы затронули важную тему. Нам удалось перезапустить целый ряд предприятий, находящихся на грани банкротства, и тех, где процедура уже была запущена. Есть положительные примеры оздоровления предприятий в крупной промышленности - это заводы, выпускающие оборудование для горной отрасли, РЖД, литейное производство. Орский вагонный завод, завод синтетического спирта, завод электромонтажных изделий, орский механический завод, Шильдинский и Сорочинский элеваторы, птицефабрики "Родина" и "Восточная" вернулись к работе. Новые собственники появились у оренбургского хладокомбината, "Уральского бройлера", "Орского бекона" и других предприятий. В середине прошлого года сменился собственник промышленной площадки компании "Орские заводы". В ближайшее время здесь возобновят производство холодильников. Это только часть предприятий, которые вернулись в экономику региона. А главное - люди вернулись на рабочие места.

Как меняется социальная инфраструктура вслед за приходом инвестиций?

Денис Паслер: Далеко не всегда позитивные изменения идут вслед за приходом инвесторов. Скорее наоборот: улучшаем наши города и села, что привлекает финансовые потоки.

За последние два года мы построили три новые школы и капитально отремонтировали еще тридцать. В детсадах создали более 2,6 тысячи мест. Построили 22 новых ФАПа, начали строительство здания областной детской больницы. Запустили в Орске долгожданный онкологический диспансер.

На дороги Оренбуржья выделяются беспрецедентные средства. В прошлом году на развитие дорожной сети региона было направлено 20 миллиардов рублей. В этом году - еще больше. Только за прошлый год было приведено в нормативное состояние 850 километров дорог с учетом федеральных трасс.

В прошлом году Оренбуржье стало одним из регионов, где реализован пилотный проект Минстроя России по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60 процентов. Орск - первый город, завершивший модернизацию сетей по программе "60+". В кратчайшие сроки в городе реконструировали крупную котельную, теплосети, центральные тепловые пункты, построили новый водовод, который обеспечивает водой почти половину города. Общий бюджет проекта в Орске составил около 350 миллионов рублей. И это лишь часть огромной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в регионе не менялась многие десятилетия.

В Ясном мы построили блочно-модульную котельную, которая снабжает теплом и горячей водой весь город. Закончили строительство централизованной системы водоснабжения в селе Ждановка Александровского района, в Бугуруслане завершается реконструкция очистных сооружений, начато строительство водовода в Медногорске. В Новотроицке "Металлоинвест" провел модернизацию ТЭЦ "Уральской Стали". Построен мощный энергетический комплекс для стабильной подачи тепла в подразделения комбината и микрорайоны города.

Совокупная мощность введенных в эксплуатацию котельных в регионе за последний год - более 120 МВт. В предыдущие годы вводили по 10-15 МВт.

Мы продолжили развивать государственно-частное партнерство и заключили крупные концессионные соглашения. Системы водоснабжения и водоотведения Орска ждет масштабная реконструкция - проект рассчитан на 49 лет, объем инвестиций составит 3 миллиарда 200 миллионов рублей. В поселках Пригородный и Нежинка Оренбургского района построят систему водоотведения - здесь впервые будет проложено 11 километров сетей. Это закрывает вопрос старых очистных сооружений поселка Пригородный.

Как в регионе решается демографическая и кадровая проблема?

Денис Паслер: Конкурентное преимущество Оренбуржья - человеческий капитал. Население региона в среднем моложе, чем в большинстве областей Поволжья и Урала. На протяжении многих лет суммарный коэффициент рождаемости в области превышает общероссийский, у нас один из самых высоких показателей в Приволжском округе. Есть потенциал для повышения активности населения, в том числе и предпринимательской.

Мы понимаем, что для развития экономики нужны хорошо подготовленные специалисты. За последние два года в Оренбургской области появилось множество центров развития, где школьники и студенты занимаются наукой и работают на современном оборудовании, обучаются конструированию, слесарному, токарному делу, работе с самыми разными материалами. В Оренбурге открыт центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" по модели образовательного центра "Сириус", в Орске появилась его площадка.

Мы активно готовим специалистов в сфере цифровых технологий. Создан детский технопарк "Кванториум" и его мобильная версия, центр цифрового образования детей IT-куб. По всей области открыты 42 центра "Точка роста", а в этом году запланировано открыть еще 112 "Точек".

Мы продолжаем повышать качество среднего профессионального образования. Благодаря этому наши ребята регулярно побеждают в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Мы выиграли несколько грантов на развитие материальной базы техникумов и колледжей и в 2020 году открыли 19 современных мастерских. Еще 24 мастерских будет открыто в 2021 году.

Как поддерживаются семьи с детьми? Насколько эффективны эти меры?

Денис Паслер: Мы видим, что становится больше многодетных семей. За десять лет их число увеличилось в 2,2 раза. Сейчас почти 29 тысяч оренбургских семей воспитывают по трое и более детей. Это в том числе результат сбалансированной социальной политики и нашей работы по поддержке материнства и детства.

Очень востребованной оказалась наша региональная мера поддержки по выплате компенсации многодетным семьям вместо бесплатного участка земли под строительство дома. Ее размер сейчас составляет 300 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга, а также процентов по жилищным кредитам.

Мы подсчитали: у нас выплачивают 25 видов различных пособий и компенсаций. Регулярные меры поддержки в Оренбуржье получает почти каждая третья семья с детьми.

Наряду с традиционными формами помощи реализуются и специализированные проекты. Такие как "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение". Около 30 тысяч семей получают сразу четыре вида пособий.

Главный вопрос

Назовите основные итоги прошлого года и какие задачи стоят сейчас?

Денис Паслер: Могу сказать, что тяжелый 2020 год мы отработали на перспективу. В ближайшие 10 лет региону предстоит развивать Особую экономическую зону, реализовывать мероприятия нацпроектов, развивать промышленность, транспорт, логистику, переработку, АПК. В 2020 году благодаря сбалансированной бюджетной политике госдолг области удалось снизить на 671 миллион рублей - это три процента от общей суммы. Хотел бы подчеркнуть, что регион не имеет коммерческих кредитов.

Сейчас важно оперативно провести вакцинацию, чтобы не допустить новых ограничений и локдауна. Оренбуржцы активно записываются на вакцинацию - число желающих выросло в три раза за последние дни. Рассчитываю, что высокий темп сохранится и мы достигнем уровня необходимого коллективного иммунитета. Это сейчас общая задача органов власти, бизнеса, общественников и всех жителей региона.

Цифра

300 тысяч жителей Оренбургской области прошли вакцинацию от коронавируса.