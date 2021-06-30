Инвалид из Саратова получила коляску после обращения к президенту

Жительница Саратовской области получила инвалидную коляску после обращения на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили во время прямой линии, до этого инвалид не могла получить коляску в социальных службах длительное время. В такой ситуации оказалась инвалид 1 группы Елена Сурайкина. Женщине полгода не выдавали полагавшуюся ей по закону инвалидную электроколяску. Как объясняет саратовчанка, это средство передвижение необходимо ей еще и поскольку следующей осенью ее дочка пойдет в школу. Мама хочет, как все родители, встречать и провожать девочку.

После того как сотрудники колл-центра, куда дозвонилась женщина, связались с местными чиновниками, ей привезли коляску домой. Произошло это за двое суток до начала прямой линии.

Между тем, в Саратовском региональном отделении Фонда социального страхования назвали случившееся совпадением.

По словам сотрудников фонда, поставку инвалидных колясок задержал завод, выпускающий эти средства реабилитации. Производитель ссылался на проблему с комплектующими. Коляска поступила накануне, и ее как раз собирались передать инвалиду.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.