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Рубрика: Экономика

Расскажет о "Леонардо"

Из Самары в Москву отправился "Вагон Головкина"
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Прокатиться в поезде "Жигули" из Самары в Москву и обратно теперь можно в интерьерах вековой давности. В понедельник вечером в его составе в столицу впервые отправился вагон, каждое купе которого оформлено в стиле увлечений знаменитого самарского купца-миллионера и художника, жившего на рубеже XIX-XX веков.
Каждое купе вагона оформлено в стиле увлечений знаменитого купца-миллионера и художника. Фото: Самарский областной художественный музей Каждое купе вагона оформлено в стиле увлечений знаменитого купца-миллионера и художника. Фото: Самарский областной художественный музей
Каждое купе вагона оформлено в стиле увлечений знаменитого купца-миллионера и художника. Фото: Самарский областной художественный музей

Вагон подготовлен в рамках совместного культурно-просветительского проекта железнодорожников и самарского художественного музея к 150-летию его основателя - Константина Головкина. Интерьер каждого купе раскрывает одну из граней личности знаменитого человека, которого потомки называли "наш Леонардо", сравнивая его таланты с гением да Винчи.

Фото: Предоставлено пресс-службой музея архитектуры им. Щусева
В музее архитектуры им. Щусева открылась выставка "Архитектура памяти"

Так, в вагоне помимо купе "Купец" (у Головкина был свой писчебумажный магазин) и "Меценат" есть купе "Архитектор". По своему проекту он построил на берегу Волги особняк - памятник модерна, названный местными жителями "Дача со слонами", поскольку в его саду установлены огромные скульптуры слонов. Теперь это одна из визитных карточек города. В купе "Яхтсмен" пассажиры узнают, что молодой стройный денди с лихо закрученными усами Головкин был яхтсменом. Его тянуло на Волгу еще и потому, что он был художником и создал сотни этюдов, рисунков и картин. Увлекался самарец и фотографией - снимал виды реки и Жигулевских гор и издавал открытки. Купе "Автомобилист" расскажет о том, что именно Головкин стал первым автомобилистом Самары - владельцем машины "Опель". А купе "Путешественник" украшено репликами, высказанными им во время поездки в Японию, откуда он привез большое число экспонатов для будущего музея.

Страстный коллекционер, археолог, краевед, архивист... - увлечений у Головкина было множество, и жаль, что купе в вагоне только восемь.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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