Компания AKKERMANN CEMENT презентовала эко-топливо из древесных отходов

Компания AKKERMANN презентовала проект "Эко-топливо" на круглом столе в Перми. Мероприятие было посвящено актуальной теме: "Производство во благо: внедрение и реализация экологических программ в промышленности".

Сегодня на предприятии в Горнозаводске ведутся работы над частичным переходом с природного газа, который является исчерпаемым ресурсом, на альтернативное топливо - из древесных отходов. На заводе уже проведена предпроектная работа, исследование рынка этого вида сырья, а также тестовые работы по предварительной сушке материала. Кроме того, прошли тендерные процедуры по выбору оборудования для линии подготовки топлива и линии его дозирования. Предполагается, что около 60 процентов оборудования будет российского производства, 40 процентов - европейского. Запуск оборудования для перехода на альтернативное топливо запланирован на II полугодие 2022 года.

Фото: Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

- Сейчас лесозаготовщики зачастую просто сжигают или вывозят отходы на свалки, в результате чего захламляются лесные и городские территории. Использование этих отходов в качестве альтернативного топлива позволит организовать обращение с ними в соответствии с законом и улучшить экологическую обстановку в Горнозаводском городском округе, - рассказал руководитель проекта по альтернативному топливу Айрат Фархшатов.

Гости круглого стола сошлись во мнении, что эффективные инвестиции в экологию способствуют более успешному развитию бизнеса.

Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

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