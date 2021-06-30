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Рубрика: Общество

"Легенды рождаются там, где нет фактов"

Краевед Вячеслав Давыдов рассказал, где и как искать разгадки саратовских тайн
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 142(8493)
Многие саратовцы убеждены, что известный краевед Вячеслав Давыдов знает об их городе почти все. За последние два десятилетия, работая в Научно-производственном центре по историко-культурному наследию Саратовской области, он составил историю нескольких сотен зданий-памятников, эти сведения стали основой для охранных документов.
Вячеслав Давыдов: Краевед может восстановить историю здания, даже если его уже нет Фото: Андрей Куликов/РГ Вячеслав Давыдов: Краевед может восстановить историю здания, даже если его уже нет Фото: Андрей Куликов/РГ
Вячеслав Давыдов: Краевед может восстановить историю здания, даже если его уже нет Фото: Андрей Куликов/РГ

Вячеслав Иванович, по образованию вы инженер-электрик, не историк и не архитектор. А сегодня считаетесь лучшим специалистом в Саратове по краеведению и истории местной архитектуры. Как получился этот поворот в жизни?

Вячеслав Давыдов: Просто я саратовец. Это мой город, и я всегда хотел знать чуть больше, чем знал. Книги, которые попадались по истории Саратова, покупал постоянно. Благо они стоили тогда дешево.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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На моей прежней работе при проектировании зданий постоянно возникали вопросы, связанные с историей местности. Например, улица Соборная у Волги упирается в пятиэтажку, здание разрушалось, его приходилось все время ремонтировать, теперь оно все стянуто каркасом. Как-то разговорился с коллегами, которые не могли понять, что происходит с домом. Стал им объяснять, что здание построили на месте оврага. Они не верили, но я принес и показал им старые планы города. А овраги в старину по распоряжению городских властей засыпали, как тогда говорили, навозом: ни кирпича, ни битого стекла, ни тем более пластмассы там не было, со временем все это перегорало, и грунт проседал.

Я теперь любую лекцию начинаю с того, что говорю: не верьте интернету, если это не научная работа со сносками и с опорой на документы

В середине 1980-х годов ученые-историки, в том числе Евгений Константинович Максимов, и краеведы стали читать публичные лекции по истории Саратова, я старался на них ходить. Евгения Константиновича считаю отчасти своим учителем, хотя исторического образования и не имею. Двум установкам Максимова, которыми он делился, стараюсь всегда следовать. Первая: "Я документов не видел, поэтому утверждать не могу", и вторая: "Во всем надо сомневаться". Пусть это написано историком, но он мог не знать всех документов и прийти к неправильным выводам.

Когда создалось Саратовское историко-краеведческое общество, я в нем уже участвовал, выступал с сообщениями.

Сейчас ведь тоже к краеведению интерес большой. Если сравнивать с тем временем, в чем разница?

Вячеслав Давыдов: Тогда это было личное общение со слушателями. А сейчас такой контакт утрачен, все происходит через интернет, который наводнен краеведческим мусором. Я теперь любую лекцию начинаю с того, что говорю: не верьте интернету, если это не научная работа со сносками и с опорой на документы.

Классический пример такой распространенной легенды связан с приездом Петра Первого в наш город. Якобы Петр залез на колокольню Троицкого собора и палкой разбудил спящих рабочих. Можно это себе представить? Весь Саратов на протяжении двух недель ждал приезда царя, на берегу Волги горела смола в бочках, били в колокола, а рабочие на стройке собора в этой суматохе дрыхли.

Фото: Калужская городская дума
История начинается с малой родины

Подобные фантазии живут годами, и главное, что критического анализа нет у людей, все на веру воспринимается, никто не подумал: а могло такое быть?

Одна из ваших книг о памятниках архитектуры называется "Зримые образы Саратова". Значит, предполагается, что есть и незримые. Что это?

Вячеслав Давыдов: Это аура, дух Саратова, чувство малой родины. Я вырос в городе, в котором еще не было новостроек. Даже рабочие поселки были двух-, трехэтажные, с уютными дворами и палисадниками. Родители нас с утра выпускали гулять и больше не беспокоились. Все детство прошло во дворах, в футбол с друзьями играли, спектакли ставили.

В 1973 году сестра получила квартиру в новом районе, в 6-м квартале. Я к ней приехал, посмотрел вокруг: поле, родимое поле и торчат многоэтажки. Никто друг друга не знает, даже в одном подъезде, бурьян, камни, ямы. Все, ушел дух родного места. Я понимаю, что незримый образ Саратова у каждого свой.

Утраченные здания тоже ведь в этот образ входят, какое вам больше всего жаль?

Вячеслав Давыдов: Все жалеют о Дворянском (Благородном) собрании с колонным залом на углу Московской и Соборной, там сейчас новое здание суда. Это здание, построенное в начале XIX века, в прошлом было одним из центров городской жизни. Судьбы многих известных саратовцев с ним связаны. Ну про культовые здания объяснять не надо, в любом населенном пункте на них делался акцент. Саратов с Волги благодаря церквям выглядел очень впечатляюще. Даже в 50-е годы прошлого столетия, когда набережную строили, здания на ней сделали пятиэтажными, чтобы они не закрывали стоящие за ними строения. А вот точечная застройка силуэт города изменила полностью, теперь одни многоэтажки торчат. Сейчас Саратов с Волги похож на расческу с поломанными зубьями. Кстати, в других волжских городах - Самаре, Нижнем, Костроме, Ярославле - исторический вид остался, по берегу идет новое строительство, но оно стилизуется под старину.

Из краеведческих находок чем больше всего гордитесь?

Вячеслав Давыдов: Иногда борзые общественники на меня нападают: мол, что ты сделал для сохранения старого Саратова, и я тогда отвечаю, что написал историю этих зданий. Даже если здания нет, его историю я сохранил.

А краеведческих находок было много. Например, на углу улиц Валовой и Октябрьской стоит полуразвалившееся двухэтажное здание, за которое долго бился дом-музей художника Павла Кузнецова, чтобы его использовать, но у них сначала не было для этого оснований. Я тогдашнему директору музея Игорю Сорокину рассказал, что это здание принадлежало отцу художника, есть план и опись в архиве.

Фото: Евгений Козырев
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В книге известного исследователя творчества художника Борисова-Мусатова утверждалось, что дом на улице Вольской, где сейчас музей, был семье Мусатовых подарен. Но это не так, я выяснил, что дом был ими куплен: нашел купчую, закладные крепости.

Была публикация сотрудника музея краеведения про вице-губернатора Адольфа Тилло, который подарил Саратовской ученой архивной комиссии особняк по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 40, а сам переехал в другой дом поблизости. Сотрудник музея писал, что этот дом утрачен, а я установил, что он существует и имеет свою богатую историю, там, например, первый в городе Дом пионеров находился.

Получается, вы главный разоблачитель легенд про старый Саратов?

Вячеслав Давыдов: Отчасти так и есть. Потому что легенды рождаются там, где нет фактов. Когда восстанавливали Покровский собор в Саратове, ко мне обратились реставраторы. При советской власти, когда храм переделывали в общежитие, прорубили окна над входами, и безвозвратно было утрачено несколько квадратных метров росписей. Когда вокруг стали расчищать побелку и штукатурку, стало понятно, что там какой-то исторический сюжет - войско, князья. Но было неясно, что за событие. После четырех месяцев работы в архивах я выяснил, что автором росписей был академик Лев Степанович Игорев, а изобразил он торжественный вход войск в Кремль после изгнания поляков. В результате художникам удалось реконструировать утраченную часть изображения.

Есть загадки, связанные с историей Саратова, которые хотелось бы разгадать? Например, найти место, где он был основан в первый раз?

Вячеслав Давыдов: Есть, конечно. Краеведу интересно все связанное с историей родного места, начиная с момента основания города и заканчивая сегодняшним днем. К сожалению, работа в НПЦ, связанная со зданиями-памятниками, оставляет мало времени на все остальное. Это во-первых, а во-вторых, все возможности по этому вопросу в саратовских архивах, которые у нас хранятся только с середины XVIII века, давным-давно исчерпаны. Но нужные документы могут быть в Астрахани, поскольку в момент основания Саратов относился к Астраханскому краю, в столичных архивах.

Понятно, что основные документы по раннему Саратову были в Казанском приказе, весь архив которого сгорел, но есть еще архивы и других приказов, где они могут находиться. Нужно ехать в Москву и работать месяцами, причем не в одном архиве.

Ведь что такое поиски в архивах? Нужно знать, где именно искать. В качестве примера я обычно говорю, что роман "Как закалялась сталь" - книга не про металлургию. Чтобы получить материалы по истории какого-то здания в Саратове, надо просматривать десятки описей: канцелярия губернатора, городская дума, управа, земство и так далее. В некоторых фондах более 30 тысяч дел. Только на выбор из этого перечня дел, которые могут пригодиться, уходит две-три недели. И принесут то, что выбрал, не раньше, чем еще через три дня. Потому что сотрудники архива должны поработать в фондах, найти эти связки, вынуть, распаковать. А когда документы получишь, смотришь и убеждаешься, что там ничего тебе нужного нет, и все повторяется заново. Поэтому на историческое описание любого дома уходит минимум два-три месяца.

В общем, будущим краеведам и историкам еще есть чем заняться?

Вячеслав Давыдов: Да, но самодеятельностью этот вопрос уже не решишь. Нужна целевая программа. Несколько исследователей должны работать в разных архивах, тогда, возможно, что-то удастся сделать.

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