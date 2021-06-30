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30.06.2021 22:14
Рубрика: Экономика

Жигули ждут переправу

Под Тольятти начали монтаж пролетов моста через Волгу
Текст: Ирина Чечурина ( "Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
В Самарской области начали монтировать пролетные строения по Волжскому мосту, который является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
Самарский губернатор Дмитрий Азаров дает старт установке первого пролета моста. Фото: пресс-служба правительства Самарской области Самарский губернатор Дмитрий Азаров дает старт установке первого пролета моста. Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Самарский губернатор Дмитрий Азаров дает старт установке первого пролета моста. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Работы на крупнейшем для страны инфраструктурном объекте ведутся уже около года, но теперь там, где еще вчера из воды высились только опоры, медленно, но уверенно поползло полотно. Конструкция моста стала приобретать задуманные очертания.

Фото: Ирина Чечурина
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- Об этом мостовом переходе через Волгу жители Самарской области мечтали десятилетиями. И сейчас мы воплощаем проект в жизнь. Я всех поздравляю. Поехали! - напутствовал глава региона Дмитрий Азаров подрядчиков.

Первый этап надвижки выполняет нижегородский мостоотряд N 1. Ребята потрудились на славу, собрав 111,5 метра пролетного строения. Вес конструкции - порядка 1,5 тысячи тонн. Все металлические пролеты собирают на стройплощадках. Там же конструкции проходят антикоррозийную обработку, что позволит сократить сроки монтажа и избежать негативного влияния на экологию, в том числе на акваторию Жигулевского моря.

Проект предусматривает также строительство дороги, протяженность которой вместе с 3,7-километровым мостом составит сто километров. На правом берегу Волги дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с М-5 "Урал". Создание новой 4-полосной автомагистрали позволит вдвое сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, придаст ускорение экономическому развитию Тольятти. Автотрасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение и между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России - Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской.

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