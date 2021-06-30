Совет директоров АО СЭГЗ в Удмуртии вновь возглавил Виталий Шурыгин

На пост председателя Совета директоров акционерного общества "Сарапульский электрогенераторный завод" (АО СЭГЗ, Удмуртия) переизбрали Виталия Шурыгина. Его кандидатуру поддержали все члены Совета.

Заместителями Шурыгина также единогласно избраны генеральный директор АО СЭГЗ Алексей Беляев и директор по информационным технологиям и оптимизации бизнес-процессов Михаил Аксельрод.

Совет директоров также утвердил состав правления предприятия в количестве одиннадцати человек. В него кроме Алексея Беляева и Михаила Аксельрода вошли следующие сотрудники АО СЭГЗ: советник генерального директора по коммерческим вопросам Владимир Килин, директор производства Сергей Кононин, главный бухгалтер Ольга Кулемалина, главный инженер Александр Пивоваров, главный конструктор Алексей Поздеев, и.о. коммерческого директора Ринат Рашитов, директор по персоналу, режиму и социальным вопросам Александр Речич, а также заместитель генерального директора - технический директор Алексей Смирнов и директор по экономике и финансам Вячеслав Шилов.

Кроме того, утверждены новые составы комитетов по бюджету и инвестициям, по кадрам и структуре, по стратегии развития, по социальным вопросам. Их председателями стали Алексей Беляев, Михаил Аксельрод, генеральный директор "Экспериментальной мастерской "НаукаСофт" Сергей Халютин и советник генерального директора АО СЭГЗ по социальным вопросам Ольга Шурыгина.

- Совет директоров совместно с Правлением предприятия ведет планомерную работу по развитию завода, по повышению уровня жизни сотрудников СЭГЗ, по поддержке важнейших проектов Сарапула. Многое уже сделано, но намечено еще немало планов. Очень ценно, что эту работу будет продолжать сплоченная, работоспособная команда, - прокомментировал решения Совета директоров Виталий Шурыгин.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"