В Башкирии увеличат площадь орошаемых полей до 100 тысяч га

По словам Радия Хабирова, в этом году в республике засеяли озимыми и яровыми культурами 2,5 миллиона гектаров площадей. Но из-за засушливого лета в 33 районах республики пострадали 300 тысяч гектаров засеянных полей, из них на 150 тысячах гектаров растения погибли полностью. Теперь в правительстве предполагают, что урожай зерновых будет не больше двух миллионов тонн при ожидаемых пяти миллионах.

- Чтобы управлять подобными рисками, нам необходимо развивать мелиоративные системы. В республике есть 175 оросительных систем, но их инфраструктура изношена на 90 процентов. Это системы 1970-80-х годов постройки, - отметил Радий Хабиров.

По его словам, решить проблему могут инвестиции (в Баймакском районе инвестор уже проектирует систему мелиорации). Также большие надежды глава региона возлагает на новую государственную программу, которая стартует первого января 2022 года. Она предусматривает для сельхозтоваропроизводителей субсидирование половины затрат на создание систем мелиорации.

- Программа федеральная, мы планируем принять в ней активное участие и ставим задачу к 2030 году довести площадь орошаемых земель в Башкортостане до 100 тысяч гектаров. Я уже поручил региональному Минсельхозу оказать аграриям всестороннюю поддержку в подготовке документов для участия в программе. В то же время очень важно, чтобы работа системы мелиорации не привела к дефициту воды в населенных пунктах, и местные жители от этого не пострадали, - подчеркнул Радий Хабиров.

К примеру, стать участником новой госпрограммы планирует в следующем году глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Башкирии Сергей Иванов. Он сообщил корреспонденту "РГ", что из-за засухи в этом году из 1,5 тысячи гектаров посевом у него не взошли 120 гектаров. Фактические потери составили около 500 тысяч рублей.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил во время "Прямой линии", что на мелиорацию ежегодно направляется более семи миллиардов рублей, подчеркнув, что мелиорация очень важна.