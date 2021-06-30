В 35-40-градусную жару саратовцев обслуживает общественный транспорт с неработающими кондиционерами. Салоны большинства автобусов напоминают душегубки или печки. Сплит-системы работают лишь на нескольких троллейбусах.

Причем такая ситуация повторяется каждый год с завидным постоянством. Подводя итоги очередного конкурса по распределению автобусных маршрутов, чиновники мэрии на голубом глазу рассказывают, что победители обеспечат саратовцев комфортным транспортом. Потом наступает жара, и кондиционеры опять не работают.

В этот раз особенно отличился заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. Чиновник объяснил, что в автобусах, которые работают на городских маршрутах, кондиционер собственно и не нужен, даже в сорокаградусную жару. Мол, автобусы все равно часто останавливаются, а на остановках водители открывают двери.

Блогеру Денису Жабкину, который пытался выяснить, почему не работают кондиционеры на маршруте Саратов-Энгельс, сотрудники минтранса объяснили, что в соответствии с ГОСТ 30593-2015 обязательного кондиционирования для автобусов не предусмотрено, достаточно вентиляции.

В то же время, как отмечает блогер, на конкурсах по отбору перевозчиков за наличие автобусов с кондиционерами участники получают дополнительные баллы.

- Если перевозчик победил, обещая машины с кондиционерами, то пусть их включает или за несоблюдение условий уходит с маршрута, - возмущается Денис Жабкин.

И призывает прокуратуру выяснить, почему муниципальное транспортное управление не следит, как предприниматели соблюдают условия заключенных с ними договоров. Можем только поддержать это предложение.