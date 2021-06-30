В Саратовской области ураган повредил ЛЭП и кровли домов

Сильный ураган накануне вечером оставил разрушительные последствия в Аткарском, Ершовском и Федоровском районах Саратовской области.

Как сообщили в областном правительстве, пострадали кровли жилых домов и социальных объектов в селах Большая Екатериновка и Умет. Также повреждены линии электропередач и газовые сети. Жертв среди местных жителей, по данным областных чиновников, нет.

Депутат Госдумы Николай Панков сообщил о пострадавших крышах домов в Ершове и селе Черная Падина.

Повреждения на коммунальных сетях устраняют аварийные бригады. Губернатор Валерий Радаев поручил муниципальным властям провести подворный обход в пострадавших селах, оценить размеры ущерба, оказать необходимую помощь жителям.