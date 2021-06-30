Аномальная жара и засуха, отсутствие мелиорации и, как результат, гибель посевов и скота стали поводом для обращения аграриев Башкирии к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Действительно, жаркая погода, когда термометр показывает +30 градусов по Цельсию и выше, установилась в регионе с мая. По словам старшего преподавателя кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Башгосуниверситета Риты Камаловой, причина аномальной жары - в выносе сухого воздуха из Казахстана и Средней Азии или в блокирующем антициклоне, который не дает возможности прохождения циклонов с Атлантики, приносящих осадки. Такая же страшная засуха в Башкирии была в 2010, 2016 и 2020 годах.

Из-за засухи в 33 районах региона уже пострадали 300 тысяч гектаров засеянных полей, из них на 150 тысячах гектаров растения погибли полностью. В регионе 175 оросительных систем на 40 тысячах гектарах, только вот их инфраструктура изношена на 90 процентов.

Республика всегда была зоной повышенного риска для земледельцев.

- Из 1,5 тысячи гектаров засеянных полей на 120 гектарах у меня ничего не взошло. По примерным оценкам, я потерял около 500 тысяч рублей, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Иванов. - Очень надеюсь на поддержку государства, потому что слышал, что планируется ведение режима ЧС из-за засухи. В этом случае мне компенсируют хотя бы фактически понесенные затраты (на семена, дизель и средства защиты растений). В будущем году во избежание повторения подобной ситуации планирую воспользоваться государственной программой по мелиорации земель.

Как отметил профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Разит Нурлыгаянов, в этом году засуха почвенная, но любое растение стремится завершить цикл и дозревает с опережением.

- Хотя мы не ожидаем в этом году большие урожаи, сейчас самое важное спасти то, что есть: уже готовить комбайны, ведь в августе могут начаться дожди, и все пропадет, - считает профессор.

По его словам, аграриев мелиорация не спасет.

- Мелиоративная система есть в ряде районов республики (например в Буздяке), но полностью охватить такой сетью регион - нереально. Раньше подобные системы были во многих муниципалитетах, но их разобрали за ненадобностью, - отметил он.

Вместе с тем вопросом орошения земель в регионе заниматься будут.

Глава республики Радий Хабиров считает: развивать мелиоративные системы необходимо за счет инвестиций и новой госпрограммы, в которой для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено субсидирование половины затрат на создание систем мелиорации.

- Программа федеральная, мы планируем принять в ней активное участие и ставим задачу довести у нас в Башкортостане к 2030 году площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, - заметил Радий Хабиров.

Главное, чтобы работа системы мелиорации не привела к дефициту воды в населенных пунктах.

Между тем на вопрос башкирских аграриев президент России Владимир Путин ответил, что ежегодно на развитие систем мелиорации выделяется более семи миллиардов рублей. "И будем выделять дальше", - подчеркнул он.