Из-за засухи в 33 районах региона уже пострадали 300 тысяч гектаров засеянных полей, из них на 150 тысячах гектаров растения погибли полностью. В регионе 175 оросительных систем на 40 тысячах гектарах, только вот их инфраструктура изношена на 90 процентов.
Республика всегда была зоной повышенного риска для земледельцев.
- Из 1,5 тысячи гектаров засеянных полей на 120 гектарах у меня ничего не взошло. По примерным оценкам, я потерял около 500 тысяч рублей, - рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Иванов. - Очень надеюсь на поддержку государства, потому что слышал, что планируется ведение режима ЧС из-за засухи. В этом случае мне компенсируют хотя бы фактически понесенные затраты (на семена, дизель и средства защиты растений). В будущем году во избежание повторения подобной ситуации планирую воспользоваться государственной программой по мелиорации земель.
Как отметил профессор Башкирского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Разит Нурлыгаянов, в этом году засуха почвенная, но любое растение стремится завершить цикл и дозревает с опережением.
- Хотя мы не ожидаем в этом году большие урожаи, сейчас самое важное спасти то, что есть: уже готовить комбайны, ведь в августе могут начаться дожди, и все пропадет, - считает профессор.
По его словам, аграриев мелиорация не спасет.
- Мелиоративная система есть в ряде районов республики (например в Буздяке), но полностью охватить такой сетью регион - нереально. Раньше подобные системы были во многих муниципалитетах, но их разобрали за ненадобностью, - отметил он.
Вместе с тем вопросом орошения земель в регионе заниматься будут.
Глава республики Радий Хабиров считает: развивать мелиоративные системы необходимо за счет инвестиций и новой госпрограммы, в которой для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено субсидирование половины затрат на создание систем мелиорации.
- Программа федеральная, мы планируем принять в ней активное участие и ставим задачу довести у нас в Башкортостане к 2030 году площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, - заметил Радий Хабиров.
Главное, чтобы работа системы мелиорации не привела к дефициту воды в населенных пунктах.
Между тем на вопрос башкирских аграриев президент России Владимир Путин ответил, что ежегодно на развитие систем мелиорации выделяется более семи миллиардов рублей. "И будем выделять дальше", - подчеркнул он.