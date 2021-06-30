Число жертв крушения самолета в Кузбассе увеличилось до пяти

Умер еще один из пострадавших 19 июня при жесткой посадке самолета в Кемеровской области. Число жертв крушения увеличилось до пяти.

- Состояние одного из троих пациентов отделения реанимации Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком резко ухудшилось, и он, к сожалению, скончался, - сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. - Двое других тяжело пострадавших находятся в стабильном состоянии.

В этой же больнице продолжают лечение еще шесть человек, участвовавших в роковом полете.

Самолет L-410 рухнул в окрестностях села Журавлево вскоре после вылета с аэродрома "Танай" в Промышленновском районе Кузбасса. Четыре человека, среди которых оказались оба пилота и парашютисты-инструкторы, погибли на месте. А еще пятнадцать пострадали.