Как восстанавливают пострадавшие от наводнения территории Иркутской области

План восстановления пострадавших территорий утверждался на федеральном уровне. В него вошли 266 объектов в нескольких районах Иркутской области - школы, больницы, дороги, мосты, дамбы... Что же было сделано за минувшие два года?
Сильнее всего преобразился Тулун. Два года назад река здесь просто смыла добрую треть города. Никто из горожан не понимал, что будет, и никто не верил в будущее. А сегодня город почти полностью обновился. Прошлой осенью здесь открылась новая - самая современная в регионе - школа, новое инфекционное отделение городской больницы, детская поликлиника. Все это было построено на средства корпораций. По программе софинансирования с РЖД в этом году будет сдана еще одна школа на 1125 мест в микрорайоне Березовый, где возводят жилье для пострадавших от наводнения.
Вторым после паводка бедствием для города стали грунтовые воды - они затопили погреба и фундаменты домов, которые изначально не попали в зону бедствия. Стены вело, в комнатах от сырости заводился грибок, портилась мебель. Однако по закону их владельцы не считались пострадавшими от ЧС - более 1200 семей не могли претендовать на помощь от государства. Но в 2020 году Игорь Кобзев (тогда еще врио губернатора Иркутской области) рассказал о проблеме в правительстве РФ. Федерация выделила дополнительно 1,3 миллиарда рублей на жилье для этих людей.
Около шестисот таких семей уже получили ключи от новых квартир - кто-то предпочел жилье в Березовом, а кто-то переехал в новостройки в микрорайоне Угольщиков. Здесь в декабре 2020 года сдали шесть многоэтажек почти на 500 квартир. В обозримом будущем построят еще восемь.
Кроме новых территорий в Тулуне преображаются и обжитые кварталы. Район Шахты - окраина города - от паводка не пострадал. Но он вплотную примыкал к затопленным территориям, и когда те расселили, а дома снесли, жители Шахт оказались словно на острове. От города их теперь отделяет пустошь. Школы они лишились - она как раз попала в зону затопления. Садик остался один - и тот маленький, неблагоустроенный. Жители волновались, что их бросят на произвол судьбы. Не бросили. После встречи с жителями района Игорь Кобзев решил, что микрорайону нужен новый детсад и своя школа на 250 мест. Садик могут сдать уже в этом году, а школу - в следующем.
- Тулун похорошел, стал современным и ухоженным. За эти два года в городе было построено столько, сколько мы не видели за предыдущие тридцать лет, - говорят тулунчане. - Главное, у детей появляются перспективы - строится стадион, ледовый центр, появились кружки секции. Да, жизнь началась практически с нуля, но все потихоньку приходит в норму.
Нижнеудинску с большими стройками повезло меньше. Новый микрорайон "Восточный", где планировали селить пострадавших от наводнения к концу 2020 года, так и не построен. Не хватало строителей, были вопросы к подрядчикам. Но в январе Игорь Кобзев объявил 2021-й год годом Нижнеудинска. Губернатор взял на контроль строительство в городе двух десятков индивидуальных домов и пяти многоквартирных. Их должны сдать до конца нынешнего года. К осени капитально отремонтируют главный корпус районной больницы. До октября введут спорткомплекс с искусственным футбольным полем и легкоатлетическим манежем. На днях открыли пешеходный мост через речку Застрянка.
Ну а главное - в апреле этого года началась реконструкция второго нижнеудинского водозабора. Старому, который сейчас снабжает город, больше ста лет. Сроки сдачи - июль 2022-го. Примерно к этому же времени должна быть готова и школа на 520 мест. Региональный бюджет изыщет дополнительные 175 миллионов рублей, чтобы работы шли по графику.
Этим летом паводок снова стал угрожать пострадавшим территориям. Но строящиеся дамбы на реке Ия в Тулунском районе и на реке Уда в Нижнеудинском выстояли, большой воды в города не допустили. Помимо Тулуна и Нижнеудинска в пострадавших районах сейчас строят еще четыре дамбы - одну в Тофаларии в поселке Алыгджер (она будет полностью готова уже в августе) и три в поселках Тайшетского района, их обещают закончить к зиме. Дамбы позволят снять режим ЧС в пострадавших территориях и позволят местным жителям не бояться повторения трагедии.