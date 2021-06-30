Как восстанавливают пострадавшие от наводнения территории Иркутской области

Два года назад в Нижнеудинск, Тулун и окрестные поселки пришла большая вода. А потом еще раз - месяц спустя. Дважды выходившие из берегов реки затопили 11 тысяч домов, полностью разрушив около трех тысяч из них. 26 человек погибли, 45 тысяч лишились имущества. Ущерб от стихии превысил 40 миллиардов рублей.

План восстановления пострадавших территорий утверждался на федеральном уровне. В него вошли 266 объектов в нескольких районах Иркутской области - школы, больницы, дороги, мосты, дамбы... Что же было сделано за минувшие два года?

Сильнее всего преобразился Тулун. Два года назад река здесь просто смыла добрую треть города. Никто из горожан не понимал, что будет, и никто не верил в будущее. А сегодня город почти полностью обновился. Прошлой осенью здесь открылась новая - самая современная в регионе - школа, новое инфекционное отделение городской больницы, детская поликлиника. Все это было построено на средства корпораций. По программе софинансирования с РЖД в этом году будет сдана еще одна школа на 1125 мест в микрорайоне Березовый, где возводят жилье для пострадавших от наводнения.

Вторым после паводка бедствием для города стали грунтовые воды - они затопили погреба и фундаменты домов, которые изначально не попали в зону бедствия. Стены вело, в комнатах от сырости заводился грибок, портилась мебель. Однако по закону их владельцы не считались пострадавшими от ЧС - более 1200 семей не могли претендовать на помощь от государства. Но в 2020 году Игорь Кобзев (тогда еще врио губернатора Иркутской области) рассказал о проблеме в правительстве РФ. Федерация выделила дополнительно 1,3 миллиарда рублей на жилье для этих людей.

Около шестисот таких семей уже получили ключи от новых квартир - кто-то предпочел жилье в Березовом, а кто-то переехал в новостройки в микрорайоне Угольщиков. Здесь в декабре 2020 года сдали шесть многоэтажек почти на 500 квартир. В обозримом будущем построят еще восемь.

Кроме новых территорий в Тулуне преображаются и обжитые кварталы. Район Шахты - окраина города - от паводка не пострадал. Но он вплотную примыкал к затопленным территориям, и когда те расселили, а дома снесли, жители Шахт оказались словно на острове. От города их теперь отделяет пустошь. Школы они лишились - она как раз попала в зону затопления. Садик остался один - и тот маленький, неблагоустроенный. Жители волновались, что их бросят на произвол судьбы. Не бросили. После встречи с жителями района Игорь Кобзев решил, что микрорайону нужен новый детсад и своя школа на 250 мест. Садик могут сдать уже в этом году, а школу - в следующем.

- Тулун похорошел, стал современным и ухоженным. За эти два года в городе было построено столько, сколько мы не видели за предыдущие тридцать лет, - говорят тулунчане. - Главное, у детей появляются перспективы - строится стадион, ледовый центр, появились кружки секции. Да, жизнь началась практически с нуля, но все потихоньку приходит в норму.

Нижнеудинску с большими стройками повезло меньше. Новый микрорайон "Восточный", где планировали селить пострадавших от наводнения к концу 2020 года, так и не построен. Не хватало строителей, были вопросы к подрядчикам. Но в январе Игорь Кобзев объявил 2021-й год годом Нижнеудинска. Губернатор взял на контроль строительство в городе двух десятков индивидуальных домов и пяти многоквартирных. Их должны сдать до конца нынешнего года. К осени капитально отремонтируют главный корпус районной больницы. До октября введут спорткомплекс с искусственным футбольным полем и легкоатлетическим манежем. На днях открыли пешеходный мост через речку Застрянка.

Ну а главное - в апреле этого года началась реконструкция второго нижнеудинского водозабора. Старому, который сейчас снабжает город, больше ста лет. Сроки сдачи - июль 2022-го. Примерно к этому же времени должна быть готова и школа на 520 мест. Региональный бюджет изыщет дополнительные 175 миллионов рублей, чтобы работы шли по графику.

Этим летом паводок снова стал угрожать пострадавшим территориям. Но строящиеся дамбы на реке Ия в Тулунском районе и на реке Уда в Нижнеудинском выстояли, большой воды в города не допустили. Помимо Тулуна и Нижнеудинска в пострадавших районах сейчас строят еще четыре дамбы - одну в Тофаларии в поселке Алыгджер (она будет полностью готова уже в августе) и три в поселках Тайшетского района, их обещают закончить к зиме. Дамбы позволят снять режим ЧС в пострадавших территориях и позволят местным жителям не бояться повторения трагедии.