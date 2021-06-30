Под Красноярском переделают дорогу после жалобы на "Прямую линию"

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о нарушениях, допущенных при ремонте дороги к поселку Боровое. Жалоба на состояние дорожного полотна и ненадлежащее рассмотрение местными властями обращений граждан поступила сегодня на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным. После проверки в случае подтверждения информации будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Пресс-служба губернатора Александра Усса и правительства региона уже заявила, что подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирска, пишет РИА Новости. Жительница этого населенного пункта уже обращалась к главе региона с упомянутой проблемой, и краевые власти занялись ее решением.

Причиной ситуации стала некачественная работа подрядчика, пояснили в пресс-службе губернатора. Допущены технические ошибки. Однако к их исправлению удастся приступить, когда с дороги уйдет вода. Сейчас на месте подтопления ведутся работы по ее отводу.

Для жителей Лесосибирска на время ремонта организован альтернативный проезд, приводит слова губернатора пресс-служба.