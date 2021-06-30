Полиция задержала жителя Иркутска за стрельбу из иномарки

Новости

Оперштаб: В Москве выявлено 5 823 новых случая COVID-19 11:48
Захарова: Россия далеко не лидер по ограничениям для иностранцев 11:46
Фильм "Каникулы" получит субсидию фонда "Евримаж" 11:45
Минобрнауки и Российское историческое общество создадут центр истории ВОВ 11:45
Подлодка "Колпино" провела учения на фоне маневров НАТО Sea Breeze-2021 11:45
Совет Госдумы направил в правительство и регионы 49 законопроектов 11:38
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки рыбного промысла 11:32
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина 11:29
В 43 года умер актер Иво Крастев 11:25
В Крыму выявили мастерскую по "воскрешению" оружия времен войны 11:20
Умерла старейшая китайская актриса Лю Сюжун 11:17
В Ленобласти закрыли детский лагерь без вожатых 11:16
В АТОР назвали альтернативы курортам Краснодарского края 11:14
Тренер сборной Украины рассказал, что нужно сделать для победы над Англией 11:12
Два самолета с вакциной "Спутник V" отправят в Гватемалу в ближайшие дни 11:08
Иван Янковский назвал новорожденного сына в честь деда 11:07
Хирурги спасли тюменца, получившего травмы при падении с самоката 10:59
В Крыму предостерегли Киев от повторения опыта британского эсминца 10:50
Появились фото со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 10:48
На Ямал людей без местной прописки будут пускать только с ПЦР-тестом 10:44
В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся 10:42
В Пскове в средневековом культурном слое нашли топор каменного века 10:28
Су-57 оставит F-35 без работы двумя ракетами 10:14
Стали известны детали смерти 32-летнего актера Ростислава Гулбиса 10:08
Брат футболиста Кокорина задержан в Москве за драку в кафе 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала жителя Иркутска за стрельбу из иномарки

Текст: Дмитрий Машуков

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из дворов столицы региона, сообщил сегодня главк МВД по Иркутской области .

Фото: Следственное управление СК РФ по Ивановской области/ivanovo.sledcom.ru
Опубликовано видео с места стрельбы в Ивановской области

О звуках выстрелов на улице Лермонтова известили полицию вечером 28 июня местные жители. По их словам, стреляли из окна припаркованного у дома автомобиля Mercedes-Benz. Прибывшим на место происшествия стражам порядка не удалось сразу задержать нарушителя - он протаранил своим автомобилем патрульную машину и скрылся.

В городе ввели план "Перехват". Позже сотрудники ГИБДД обнаружили разыскиваемый германский кроссовер в поселке Ново-Иркутский. 40-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования, однако рассказал о причинах стрельбы. Горожанин, по его словам, поссорился с женой и сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

В результате стрельбы никто не пострадал, уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Составлено также четыре административных протокола за нарушения ПДД. Пистолет изъят.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году