Полиция задержала жителя Иркутска за стрельбу из иномарки

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из дворов столицы региона, сообщил сегодня главк МВД по Иркутской области .

О звуках выстрелов на улице Лермонтова известили полицию вечером 28 июня местные жители. По их словам, стреляли из окна припаркованного у дома автомобиля Mercedes-Benz. Прибывшим на место происшествия стражам порядка не удалось сразу задержать нарушителя - он протаранил своим автомобилем патрульную машину и скрылся.

В городе ввели план "Перехват". Позже сотрудники ГИБДД обнаружили разыскиваемый германский кроссовер в поселке Ново-Иркутский. 40-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования, однако рассказал о причинах стрельбы. Горожанин, по его словам, поссорился с женой и сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

В результате стрельбы никто не пострадал, уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Составлено также четыре административных протокола за нарушения ПДД. Пистолет изъят.