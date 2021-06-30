Сибирские геологи изучат микрофауну богатого алмазами севера Якутии

Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН готовятся к экспедиции на север Якутии для изучения микрофауны этой территории, богатой запасами драгоценных камней. Как передают "Вести-Новосибирск", эти исследования помогут обнаружить алмазоносные горизонты.

По останкам простейших организмов и мелких ракообразных специалисты установят возраст горных пород. Погрешность такой датировки по человеческим меркам огромна, но в разрезе геологической истории небольшая - около миллиона лет. Новосибирские ученые намерены отыскать алмазоносные горизонты юрского периода, которым около двухсот миллионов лет.

- Построим геологический разрез скважины, проведем микропалеонтологический анализ, выделим комплексы микрофауны и сделаем датировки. Тогда будет понятно, есть ли перспективные отложения на данной территории, - говорит старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН Андрей Ядренкин.

Кроме того, новосибирские геологи в этом полевом сезоне отправятся на Урал для исследования древнейших гор планеты. В частности, они планируют изучить эволюцию медных руд, например малахита, который является карбонатом меди. Также институт отправит научные экспедиции в Горный Алтай, в Арктику, на территорию Кузбасса и Архангельской области.