В Новосибирской области проведут экспертизу для строительства полигона ТКО

В Новосибирской области в рамках реализации концессионного соглашения начались работы, которые позволят определить возможности расположения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочным комплексом.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, геологические изыскания и другие экспертизы будут проведены на земельном участке в Новосибирском районе. При этом правительство региона готово рассмотреть альтернативные участки, если такие предложения поступят в ближайшее время.

В ходе выездного совещания представители органов власти, экспертных организаций и общественности осмотрели земельный участок, предполагаемый для строительства полигона ТКО. Он расположен на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района.

- На этом участке в 270 гектаров нужно провести все необходимые экспертизы. Я обращаюсь к экологической общественности с предложением: если у вас есть ясное понимание по альтернативному участку для правобережного полигона, то мы готовы его рассмотреть также максимально открыто, как это делаем здесь, - отметил заместитель губернатора Сергей Семка.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что полигоны, которые сейчас эксплуатируют в левобережной и правобережной частях, в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. Поэтому новые объекты для Новосибирска и Новосибирской агломерации очень нужны.

- Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. На этом земельном участке строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - обратил особое внимание министр.

Координатор инициативной группы "Поможем реке Издревая" Юлия Колеватова заявила, что на данном участке, по ее мнению, нельзя размещать полигон, так как здесь произрастают коренные леса и краснокнижные растения. Однако она не смогла назвать альтернативное место для расположения полигона.

Председатель совета регионального отделения партии "Зеленые" в Новосибирской области Игорь Украинцев обратился к правительству области с предложением скорее начать реализацию концессионного соглашения. Это необходимо для решения экологических проблем города, таких как регулярные возгорания действующих полигонов.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в рамках ГЧП предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО "Экология-Новосибирск". В настоящее время концессионное соглашение приостановлено.