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30.06.2021 08:41
Рубрика: Общество

В Томске испытали препарат, обнаруживающий два вида рака

Текст: Наталья Граф
В Томске завершилась первая фаза клинических испытаний нового радиофармпрепарата на основе радиоактивного изотопа технеций-99м. Он чувствителен сразу к двум видам рака - молочной железы и простаты.

В испытаниях, которые продлились три месяца, приняли участие 11 пациентов томского НИИ онкологии - шесть женщин и пятеро мужчин.

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- Препарат показал высокую диагностическую эффективность в выявлении рака предстательной железы на ранних стадиях и некоторых люминальных подтипов рака молочной железы, чувствительных к гормональной терапии, - это более 60 процентов всех случаев, - рассказал заведующий отделением НИИ онкологии Томского НИМЦ, ведущий научный сотрудник центра "Онкотераностика" Томского политехнического университета Владимир Чернов.

В прошлом веке ученые активно искали универсальные радиофармпрепараты для диагностики, чувствительные одновременно ко многим видам рака. "Рабочей лошадкой" ядерной медицины была признана меченная фтором-18 фтордезоксиглюкоза. Однако оказалось, что у универсальности есть значительный минус. Опухоль нередко путали с воспалительным процессом.

- Поэтому современный тренд в науке - поиск специфических препаратов, обнаруживающих конкретный тип рака, - утверждает Владимир Чернов. - Четкая идентификация типа клеток и их точное детектирование позволяют потом адресно лечить пациента - доставлять точно в опухоль именно то лекарство, которое нужно именно ему. Это не ковровая бомбардировка, как с химиотерапией, когда под удар попадают здоровые клетки. Это можно сравнить с работой спецназа - точно, тихо и эффективно, с наименьшим вредом для организма.

Технеций-99м - сегодня один из самых популярных радиоактивных изотопов в медицинской диагностике. На его основе создаются радиофармпрепараты, диагностирующие поражения практически всех органов человека. Для этого изотоп с помощью особого молекулярного комплекса присоединяется к молекуле-вектору - белку, антителу или пептиду.

В томском исследовательском центре "Онкотераностика" ученые разрабатывают линейки радиофармпрепаратов на основе пептидов, в первую очередь каркасных белков.

Новый препарат отличается уникальной структурой, эффективностью и безопасностью.

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- Он состоит из пептида RM26, меченного изотопом технеция-99м, - рассказывают изобретатели. - Каждая молекула RM26 несет на себе по одному радиоактивному изотопу. Молекула пептида чувствительна к определенным видам раковых клеток. Перемещаясь по организму пациента, она "находит" раковую клетку, а изотоп технеция служит для врачей сигнальным маяком, указывающим на точное место расположения опухоли.

После завершения следующего этапа клинических испытаний, препарат планируют модифицировать в терапевтический. Для этого ученые заменят изотоп технеция на рений для рака молочной железы, а для рака предстательной железы - на изотоп лютеция.

Ученые считают, что реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус центра ядерной медицины.

- Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов, - говорит проректор политеха по науке Мехман Юсубов. - У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов - исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии и мощная медицинская база региона.

Наука Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Онкология: как победить рак

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