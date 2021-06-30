Новости

Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 23:19
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 23:00
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 22:47
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 22:42
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 22:33
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 22:20
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 22:10
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 22:03
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 21:34
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 21:22
В США назвали лучшего президента страны в истории 21:09
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 21:04
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 20:53
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 20:33
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 20:30
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 22:21
Рубрика: Происшествия

Вспышку проморгали

В Туве из-за массового заражения закрываются детские лагеря
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Кызыл)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
С первого июля свою работу прекратят все детские лагеря Тувы. Причиной такого решения стала массовая заболеваемость ковидом в лагере "Байлак". Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вспышку коронавируса в "Байлаке" медики констатировали еще на прошлой неделе. Причем выявили ее случайно. Как рассказали в СК региона, 22 июня к педиатру лагеря пришел ребенок и пожаловался на сыпь. Врач поставил ему диагноз "аллергический дерматит", после чего его увезли в районную больницу, где тест показал положительную реакцию на COVID-19.

СК возбудил дело о массовом заражении детей коронавирусом в Туве

В лагерь тут же нагрянула проверка Роспотребнадзора. Итоги ее были неутешительны: коронавирус обнаружили у 68 детей и девяти сотрудников "Байлака". Расследование показало, что дети обращались за помощью к педиатру лагеря практически с самого заезда - с 11 июня. В общей сложности 35 подростков жаловались на боли в горле, насморк, кашель и головную боль, однако врач на это никак не отреагировал. "Педиатр не только не поставил в известность родителей и Роспотребнадзор, но и не принял никаких мер для изоляции заболевших", - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по РТ Алла Нурсат.

Сейчас 89 ребят с отрицательными результатами тестов находятся в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы "Буян-Бадыргы" в Кызыле. Заболевшие же проходят лечение в республиканской детской больнице.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Кызыл

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году