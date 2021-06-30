С первого июля свою работу прекратят все детские лагеря Тувы. Причиной такого решения стала массовая заболеваемость ковидом в лагере "Байлак". Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вспышку коронавируса в "Байлаке" медики констатировали еще на прошлой неделе. Причем выявили ее случайно. Как рассказали в СК региона, 22 июня к педиатру лагеря пришел ребенок и пожаловался на сыпь. Врач поставил ему диагноз "аллергический дерматит", после чего его увезли в районную больницу, где тест показал положительную реакцию на COVID-19.

В лагерь тут же нагрянула проверка Роспотребнадзора. Итоги ее были неутешительны: коронавирус обнаружили у 68 детей и девяти сотрудников "Байлака". Расследование показало, что дети обращались за помощью к педиатру лагеря практически с самого заезда - с 11 июня. В общей сложности 35 подростков жаловались на боли в горле, насморк, кашель и головную боль, однако врач на это никак не отреагировал. "Педиатр не только не поставил в известность родителей и Роспотребнадзор, но и не принял никаких мер для изоляции заболевших", - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по РТ Алла Нурсат.

Сейчас 89 ребят с отрицательными результатами тестов находятся в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы "Буян-Бадыргы" в Кызыле. Заболевшие же проходят лечение в республиканской детской больнице.