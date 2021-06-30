В Туве один подросток погиб, еще шестеро пострадали в ДТП

Дорожная авария произошла накануне в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва. В результате ДТП погиб 13 летний подросток, находившийся за рулем УАЗ-31512, еще шестеро несовершеннолетних пострадали.

Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу. Двое из них госпитализированы, четверо получили первую помощь и отправлены на амбулаторное лечение, сообщает сегодня пресс-служба правительства Тувы.

Согласно предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В регионе участились случаи детского травматизма, отмечает пресс-служба кабинета министров. Врио главы республики поручил усилить профилактические мероприятия.