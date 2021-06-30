Дагестан собрал фольклорные коллективы разных стран и народов

Новости

Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 23:19
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 23:00
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 22:47
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 22:42
Климатолог не исключил изменения климата на европейской территории России 22:33
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте 22:20
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов 22:10
Воробьев: В Подмосковье осталось 16% свободных коек для больных COVID-19 22:03
В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 21:34
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 21:22
В США назвали лучшего президента страны в истории 21:09
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 21:04
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 20:53
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 20:33
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 20:30
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 22:06
Рубрика: Культура

Лучше гор могут быть только горцы

Дагестан собрал фольклорные коллективы разных стран и народов
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
В Дагестане открылся международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы". Он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проводится под эгидой этой организации.
Выступает фольклорная группа "Алиянцо" из Мексики. Фото: Омар Максудов Выступает фольклорная группа "Алиянцо" из Мексики. Фото: Омар Максудов
Выступает фольклорная группа "Алиянцо" из Мексики. Фото: Омар Максудов

Поначалу фестиваль позиционировался как площадка для горских народов, проживающих в разных регионах России и зарубежных стран. С годами рамки расширились, и в нем принимают участие самые разные фольклорные коллективы.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Какие проблемы волнуют жителей Дагестана, Ингушетии и Рыбинска

Проведение фестиваля было под вопросом - в республике ввели дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19. В последний момент было решено провести мероприятия без зрителей, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Прямые трансляции ведутся на YouTube-канале и в соцсетях Республиканского дома народного творчества. Несмотря на трудности, связанные с передвижением между странами, в Дагестан приехали творческие коллективы из Мексики, Азербайджана, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик. Регионы России представили ансамбли из Марий Эл, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Оренбургской, Ярославской, Псковской областей и Чеченской Республики.

Праздник открылся шествием фольклорных коллективов. Артисты прошли с народными песнями и плясками.

Программа фестиваля "Горцы", который продлится до пятого июля, обещает быть насыщенной. В нее вошли разные по жанру проекты: арт-фолк-площадка, фестиваль масок, праздники циркового искусства, народного костюма, выставки мастеров, фольклорные шествия.

Фольклорная группа "Алиянцо" из Мексики не впервые в Дагестане.

"Народное творчество должно проявляться вне зависимости от условий, мы впечатлены организацией фестиваля. Уверены, все участники получат огромное удовольствие. Мы в Дагестане уже в третий раз, и приятно увидеть наших друзей. Здесь очень красиво - Каспийское море, высокие горы, традиции и устои", - отмечает руководитель фольклорной группы "Алиянцо" Алехандро Коронадо.

Промышленникам показали изобретения дагестанских Кулибиных

Как рассказала директор Республиканского Дома народного творчества Марита Мугадова, фестиваль "Горцы" стал важным событием в культурной жизни Дагестана. Он выявляет самобытные коллективы, сохраняет и популяризирует народную культуру, дает толчок развитию самодеятельного творчества.

"Особенность фестиваля в том, что концерты участников проходят не только в Махачкале, но и во многих районах. Творческие коллективы знакомятся с достопримечательностями Дагестана, архитектурой древних сел, укладом жизни и культурой горских народов", - говорит Мугадова.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации
Путин уверен в развитии отношений с Казахстаном наилучшим образом
На Кубани частично изменили правила заселения туристов
Лавров предложил обнулить нездоровую ситуацию в работе дипмиссий РФ и США
В Эрмитаже открылись две выставки о блокаде Ленинграда и жизни музея
Как музей-усадьба Льва Толстого будет отмечать вековой юбилей