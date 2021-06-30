Дагестан собрал фольклорные коллективы разных стран и народов

В Дагестане открылся международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы". Он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проводится под эгидой этой организации.

Поначалу фестиваль позиционировался как площадка для горских народов, проживающих в разных регионах России и зарубежных стран. С годами рамки расширились, и в нем принимают участие самые разные фольклорные коллективы.

Проведение фестиваля было под вопросом - в республике ввели дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19. В последний момент было решено провести мероприятия без зрителей, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Прямые трансляции ведутся на YouTube-канале и в соцсетях Республиканского дома народного творчества. Несмотря на трудности, связанные с передвижением между странами, в Дагестан приехали творческие коллективы из Мексики, Азербайджана, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик. Регионы России представили ансамбли из Марий Эл, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Оренбургской, Ярославской, Псковской областей и Чеченской Республики.

Праздник открылся шествием фольклорных коллективов. Артисты прошли с народными песнями и плясками.

Программа фестиваля "Горцы", который продлится до пятого июля, обещает быть насыщенной. В нее вошли разные по жанру проекты: арт-фолк-площадка, фестиваль масок, праздники циркового искусства, народного костюма, выставки мастеров, фольклорные шествия.

Фольклорная группа "Алиянцо" из Мексики не впервые в Дагестане.

"Народное творчество должно проявляться вне зависимости от условий, мы впечатлены организацией фестиваля. Уверены, все участники получат огромное удовольствие. Мы в Дагестане уже в третий раз, и приятно увидеть наших друзей. Здесь очень красиво - Каспийское море, высокие горы, традиции и устои", - отмечает руководитель фольклорной группы "Алиянцо" Алехандро Коронадо.

Как рассказала директор Республиканского Дома народного творчества Марита Мугадова, фестиваль "Горцы" стал важным событием в культурной жизни Дагестана. Он выявляет самобытные коллективы, сохраняет и популяризирует народную культуру, дает толчок развитию самодеятельного творчества.

"Особенность фестиваля в том, что концерты участников проходят не только в Махачкале, но и во многих районах. Творческие коллективы знакомятся с достопримечательностями Дагестана, архитектурой древних сел, укладом жизни и культурой горских народов", - говорит Мугадова.