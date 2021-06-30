Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" посадили под домашний арест

Промышленный районный суд города Ставрополя в среду утром вынес решение о мере пресечения для руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко. Как рассказали в пресс-службе Ставропольского краевого суда, его отправили под домашний арест на время следствия.

- Суд вынес решение о мере пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 августа, - рассказала "РГ" пресс-секретарь краевого суда Влада Амосова.

Как сообщалось ранее, главу компании задержали в понедельник по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере. В следственном управлении СКР по региону отметили, что по предварительным данным мужчина через подставных лиц по заниженной стоимости выкупил в личное владение служебный автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Ущерб, нанесенный его действиями, оценен примерно в 1,5 миллиона рублей.