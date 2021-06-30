В "Ведучи" построят для горнолыжников семь новых трасс

В Чечне на горнолыжном комплексе "Ведучи" появятся семь новых трасс и три канатных дороги к ним. Об этом в среду заявили "РГ" в госкорпорации "Курорты Северного Кавказа".

- Горнолыжникам будет доступно катание на северном склоне хребта Данедук с высоты 2325 метров на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных. Каждая из них будет оборудована системой искусственного оснежения, - говорится в сообщении.

Туристов наверх буду доставлять кресельные подъемники длинной 1390 и 622 метров. А северный и южный склоны свяжет гигантская канатная дорога типа "3S" протяженность 4,4 километра.

Сейчас уже завершено проектирование, а специалисты готовят конкурсную документацию.

Кстати, на курорте работает километровая круглогодичная трасса с искусственным покрытием. Находится она на высоте 1500 метров на уровнем моря.