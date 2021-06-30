Празднование Дня города в Калининграде перенесли из-за COVID-19

Дату празднования Дня города в Калининграде перенесли с 3-4 июля на 11-12 сентября из-за ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Такое решение принял Городской совет депутатов Калининграда на заседании 30 июня. В этом году праздник должен быть двойным - в День города будет отмечаться также и 75-летие Калининградской области.

Предварительная программа торжеств была уже обнародована, но планам помешал подъем заболеваемости. С 17 июня в самом западном регионе ввели новые ограничения из-за широкого распространения коронавирусной инфекции, в том числе отменили массовые мероприятия.

- Мы очень ждем этот праздник в честь 75-летия города и области и хотим, чтобы он прошел в радостной, а главное - безопасной и здоровой обстановке, - отметил глава города Андрей Кропоткин.