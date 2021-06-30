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Рубрика: Общество

Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны

Девушка с ребенком гуляют возле фонтана в Историческом сквере во время жары в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Девушка с ребенком гуляют возле фонтана в Историческом сквере во время жары в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Девушка с ребенком гуляют возле фонтана в Историческом сквере во время жары в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жителей регионов Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов ждет испытание зноем. Температуры воздуха превысят норму в среднем на семь-десять градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"В Архангельской и Вологодской областях, в Коми воздух прогреется до 28-32 градусов. В Краснодарском крае прогнозируется от 30 до 35 градусов жары, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Аномально высокой будет и погода в дальневосточных регионах. В Якутии и Хабаровском крае ожидаем 34-37 градусов тепла, что на восемь-десять градусов выше нормы".

Жаркая погода охватит регионы Поволжья и Урала. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях столбики термометров поднимутся до 30-36 градусов. Более комфортные температуры синоптики прогнозируют в регионах Центрального федерального округа. Так в Москве и более северных регионах, в Костромской, Ивановской областях будет от 20 до 26 тепла. В Белгородской, Курской, Воронежской - воздух прогреется до 26-31 градуса. В Рязанской, Калужской и Тульской областях днем будет припекать до +29.

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