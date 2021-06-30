Детские сады Архангельска "растут вверх"

В этом году в Архангельске четыре дошкольных учреждения "вырастут вверх": до конца года в них планируется провести капитальный ремонт третьих этажей. В итоге в уже действующих детских садах будет создано семь новых групп на 175 мест. Реновация проводится для снижения очереди в ясли.

Дмитрий Морев: Мы готовы помочь родителям с обеспечением местами — пусть в Архангельске рождается как можно больше малышей. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

Напомним: пилотный проект по использованию третьих этажей зданий дошкольных образовательных учреждений начался в Архангельске в 2018 году. За три года удалось открыть 18 дополнительных групп в девяти детских садах столицы Поморья для 450 юных горожан.

Инициатива позволила также создать новые пространства для развития. Уроки музыки, танцев, экологии, спорт, рисование, прием логопеда - это неполный список занятий, которые удалось организовать на увеличенных детских территориях. Кстати, раньше самые верхние этажи детских садов (многие по проекту предназначались для прогулочных веранд) практически не использовались из-за ветхости коммуникаций.

Не так давно ход капитального ремонта дошкольных учреждений оценил глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Подрядчик уже приступает к работам в трех детских учреждениях - детских садах N 113, 118, 131. Торговые процедуры проводятся, чтобы определить компанию, которая займется ремонтом сада N 94. На верхние этажи пере-

едут группы старшего возраста, а на нижних будут открыты ясли. В микрорайонах плотной жилой застройки наряду со строительством новых детских садов данный проект позволяет создать дополнительные места в дошкольных учреждениях, - пояснил глава Архангельска. Эти меры направлены на положительные изменения в демографии нашего города. Мы готовы помочь родителям с обеспечением местами - пусть в Архангельске рождается как можно больше малышей.

Отметим, что из областного бюджета выделяются средства на капитальный ремонт третьих этажей зданий, городской бюджет перечисляет деньги на разработку проектно-сметной документации, софинансирование ремонта, приобретение технологического оборудования, установку малых архитектурных форм.

Кстати, по словам Дмитрия Морева, из городского бюджета выделены средства на проектно-сметную документацию кап-

ремонта третьих этажей еще в четырех детских садах - новые группы планируется открыть в 2022 году в округах Варавино-Фактория, Исакогорском и Цигломенском, а также в центре города. Вместе с тем в 2022 году реализация проекта закончится, так как его возможности будут исчерпаны: группы на третьих этажах появятся во всех детских садах, где это было возможно с учетом требований надзорных органов.

Открытие третьих этажей позволит сократить "лист ожидания". Дело в том, что с 2019 года в дошкольные учреждения начали принимать малышей с двух месяцев, поэтому и в городской очереди будущих дошкольников сегодня остались преимущественно дети от двух месяцев до полутора лет. По словам директора департамента образования администрации Архангельска Нины Филимоновой, именно они в основном будут получать дошкольное образование в новых ясельных группах. Кстати, группы для самых маленьких уже действуют в Архангельске, к примеру в округе Варавино-Фактория. Главные пре-

имущества расширения детсадов за счет третьих этажей - это, прежде всего, несравнимо меньшие затраты, чем на строительство новых зданий, а также возможность увеличивать места в детских садах тех районов Архангельска, где выделение территорий для возведения новых зданий сильно осложнено.

Отметим: если в первый год эксперимента третий этаж открылся только в одном детском саду города - N 140, то уже в следующем "подросли" еще пять дошкольных учреждений Архангельска. Между тем новые образовательные пространства требуют современного наполнения. Педагоги дошкольных учреждений, в которых проходит реновация, уже готовятся к этому: они разработали для воспитанников долгосрочные образовательные проекты. В детском саду "Лесовичок", например, такой проект называется "Познаю мир": для него будет приобретен развивающий комплекс, объединяющий возможности интер-

активной песочницы и сенсорного стола. В детсаду "Ветерок" ребята научатся правильно действовать при возникновении пожара с помощью декоративно-развивающей панели "МЧС", в "Калинушке" воспитанники смогут обучаться компьютерной грамотности за интерактивным сенсорным столом, а юные исследователи из "Радуги" будут заниматься в интерактивной детской лаборатории. Приобретение инновационного оборудования предусмотрено для дошколят за счет городского бюджета.

Справка "РГ"

С 2018 года на территории Архангельска в рамках реализации национального проекта "Демография" введены в эксплуатацию шесть новых детских садов. Благодаря этому создано 965 мест для малышей и дошколят. В стадии строительства еще два объекта.