Марафон "Белые ночи" в Петербурге перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Беговой марафон "Белые ночи", который должен был состояться в Петербурге 17 июля, перенесли на 18 июня 2022 года. Причиной стало ухудшение эпидобстановки в городе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов, проведение забегов в этих условиях представляет риск для здоровья тысяч участников.

Всех бегунов, которые уже зарегистрировались на петербургский марафон, автоматически перерегистрируют на новую дату. Тем, кто не сможет бежать через год, вернут потраченные средства.

Марафон "Белые ночи" должен был состояться в Северной столице впервые. Участникам предстояло пробежать дистанции длиной 10 километров либо 42,2 километра со стартом и финишем на Дворцовой площади.