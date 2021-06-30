Наталия Лунева: "О театре кукол я не мечтала"

Директор петербургского Театра марионеток имени Е.С. Деммени отмечает юбилей. Наталия Петровна Лунева дала интервью "РГ", где рассказала, как в 31 год стала самым молодым директором театра в Ленинграде, каково находиться 44 года у "руля", в чем секрет ее молодости.

Руководитель нового типа

Вы когда-нибудь мечтали о работе в кукольном театре? Может, в детстве?

Наталия Лунева: Нет, о театре кукол я не мечтала. Более того, хотя я родилась в Ленинграде, в театр кукол в детстве не ходила. Родители водили меня на спектакли Мариинского театра (тогда его называли Кировским).

Я окончила Ленинградский театральный институт, отделение организации театрального дела на театроведческом факультете. Непросто было учиться, но интересно. Были живы - здоровы мэтры, поэтому мы получили потрясающее образование. Чтобы поступить, я полгода ходила на курсы в финансово - экономический институт имени Вознесенского. Математику сдавали при поступлении! Потом изучали высшую математику как в техническом вузе. Преподавали нам педагоги из института Вознесенского, директора театров. Специальных учебников тогда не было и не было преподавания театрального администрирования.

Поскольку мы учились на театроведческом факультете, то прошли весь объем программы как театроведы, историки театра. Писали рецензии, но при этом изучали другие дисциплины - например, социально-психологические проблемы управления творческим коллективом. И сетевое планирование было. Это позже менялись учебные планы.

Готовились стать директором театра?

Наталия Лунева: Даже окончив институт, я не могла мечтать о должности директора ленинградского театра. Самое большее, на что мы могли рассчитывать - место главного администратора. Три выпуска до нас уже были, никто не руководил театром. Кто-то на периферии, правда, устроился, но у немногих получалось.

Сначала я работала в Театре имени Ленсовета, была помощником прославленного директора, лучшего в тот период - Владимира Ивановича Венгерова. Феерический театр, главный режиссер - Игорь Петрович Владимиров. Блистательные артисты в труппе: Алиса Фрейндлих, Анатолий Равикович, Михаил Боярский… Сезон 1976-1977.

До этого я дважды была на практике и на длинной годовой стажировке в БДТ, и уже было решено, что пойду туда завтруппой, и это была моя мечта. Как и мечта многих людей - работать с Георгием Александровичем Товстоноговым, хоть на какую-то должность попасть.

И тут вас позвали в Театр марионеток? В 31 год вы стали самым молодым директором театра в Ленинграде, как это произошло? Не просто ведь "повезло"?

Наталия Лунева: Никто меня не звал. Я работала в потрясающем театре Ленсовета, ждала приглашения в БДТ. Конечно, не просто "ждала" - активно во все включалась, сидеть без дела не могу.

В Театре марионеток в 1977 году освободилось место директора. У основателя нашего отделения Анатолия Зиновьевича Юфита была мечта: назначить директором театра нашего выпускника, не зря оно организовано - готовит руководителей нового типа. Юфит был уважаемым человеком в городе, к его мнению прислушивались, он сумел убедить партийные инстанции в возможности моей кандидатуры. Наверное, трудно поверить, но назначение мое сюда проходило буквально со слезами на глазах - моими слезами. Театр произвел на меня гнетущее впечатление. Всеми забытый. В 1969 году не стало Евгения Деммени. В здании на Невском пять лет шла реконструкция, театр переехал в Дом народного творчества на Рубинштейна. Поняла, что здесь надо жизнь положить…

Вы чувствовали снисходительное отношение коллег из других театров, властей? Театр кукол - это что-то несерьезное, детское, как цирк…

Наталия Лунева: Конечно, всегда надо было пробиваться сквозь "печать": кукольные театры - на последнем месте, сначала - драматические, музыкальные. Впервые я узнала, что жанр может быть интересен зрителям, наравне с другими видами искусства, за границей в 1970-1980-е годы. Увидела: там нет разделения на театры серьезные и "несерьезные", первой, второй или третьей категории. К тому же, театры кукол там были не только для детей.

Мне с первых дней работы нужно было изучать жанр, я все, что могла найти, читала, смотрела, ездила на фестивали, чтобы быть в курсе - что происходит в этом мире, что делать нам в театре. Первые мои фестивали - в Риге, Вильнюсе, Таллине. Поставила себе задачу - наш театр тоже должен ездить за границу.

"Прижилась" - это не про меня"

Вы 44 года руководите этим театром. Наверняка, вас звали и другие театры. Но крепко прижились тут?

Наталия Лунева: Звали. А "прижилась" - это не про меня. Я человек дела и если взялась за него, должна выполнить его хорошо, качественно. Из чего периодически рождались предложения? Я быстро обросла знакомствами, связями, появился опыт. Часто ездила в Москву, многие вопросы нашего театра решала там. Мне предлагали, например, должность, о которой тоже можно только мечтать - в Госконцерте. В те времена - это поездки за границу. Что меня останавливало? Бытовые вопросы (переезд в Москву, семья) можно было решить. Но мне все время надо было закончить что-то, что я задумала! Даже название театра, которое он носит теперь, я возвращала к историческим началам. В три этапа! Петроградский государственный театр Марионеток был создан 1 декабря 1918 года. Добивалась убрать из названия слово "кукол" (театр кукол и марионеток), оставить - "марионеток" (ведь куклы и марионетки - это одно и то же). И наконец в 1994 году театр получил имя Деммени.

Была автором воссоздания спектакля-легенды "Гулливер в стране лилипутов", визитной карточки нашего театра. Впервые он появился в театре Марионеток в 1928 году. Деммени в 1936 году поставил спектакль в новой редакции. Мы воссоздали именно этот вариант. Этот спектакль - наше всё, наша "Чайка" (как для Московского Художественного театра чеховская "Чайка").

В 2004 году мы сделали новую редакцию знаменитого циркового представления Деммени. Спектакль идет под названием "Куклы и клоуны".

А чего стоит легендарная коллекция кукол вашего театра! Уж она поездила по миру.

Наталия Лунева: Да, у нее есть самостоятельный гастрольный график, совершенно не зависимый от спектаклей. Уникальность наших кукол в том, что они - игровые, все работали на сцене, и большинство - авторские. Не существует фабрик, где изготавливают кукол для сцены. Это все ручная работа, произведения искусства в единственном экземпляре. Художник и актер, работавшие с ними, вдохнули в них жизнь, там их руки, их души, это дорогого стоит. Есть куклы, пережившие Великую Отечественную войну, ленинградскую блокаду.

От Айболита и Щелкунчика до Петра Первого

Когда у человека или у театра юбилей, обычно подводят итоги.

Наталия Лунева: Меньше всего люблю этим заниматься. Интереснее поговорить, с чем пришел человек (или театр) к этому периоду и что у него впереди. Мы, как и все, с трудом пережили пандемию, но с честью вышли из нее, быстро освоив новые технологии. Ушли на это время в интернет. Сделали прекрасный ролик "Мы идем спасать мир", без ложной скромности скажу - один из лучших на эту тему в интернет-пространстве. Выход из пандемии был, конечно, не простым. Сначала нам разрешили только 25 процентов зрителей в зале, потом - 50, дальше - 75… Зрители нам рады, а мы рады им.

Что сейчас происходит в театре? Идут репетиции, готовите премьеру?

Наталия Лунева: У нас четыре премьеры в работе.

Главный режиссер Эдуард Гайдай ставит спектакль "Щелкунчик". Художник - Андрей Севбо, с нашим театром сотрудничает давно, как и с другими. Кстати, он работал в команде Шемякина, когда в Мариинском театре ставили балет "Щелкунчик". Премьера запланирована на сентябрь.

Еще до конца года выпустим несколько спектаклей "малых форм". Следующая премьера - "Хрустальные башмачки" в постановке Алексея Уставщикова. Это освоение нового камерного пространства, которое началось несколько лет назад в нашем фойе, "театр на подушках". Первым был спектакль "Книга чудес", он идет с большим успехом. Для самых маленьких зрителей (3-4 года), с элементами интерактива. У меня возникла идея: это должен быть своеобразный сериал, и режиссер откликнулся на нее.

Будет продолжение "Книги чудес" (спектакль о звездах) - посвящение космосу. Тема эта для нас не чужая: именно 12 апреля (теперь это День космонавтики) впервые поднялся занавес театра марионеток. К 100-летию нашего театра в 2018 году планировалось отправить в космос нашего Петрушку. Кукла - талисман театра специально изготовлена в 3D технологии, живет в Звездном городке и ждет полета.

Далее - еще два спектакля в этом же формате: о подводном мире и жизни в пустыне.

Планы большие. В 2022 году на основной сцене планируем выпустить два спектакля. К юбилею Корнея Чуковского (в марте 2022 года - 140-летие писателя) Эдуард Гайдай будет ставить сказку "Доктор Айболит". Еще одно название - "Маленький Великий Петр", посвящение юбилею Петра Первого (350-летие летом 2022). Очень важно, как, в какой среде формируется личность, что оказывает на человека влияние, и Петр не сразу стал Великим, построил на болотах город, прорубил окно в Европу…

Очень быстро включился в работу Алексей Уставщиков. Наш театр - для детей, я предложила режиссеру найти правильные "тропинки": как рассказать малышу про маленького Петра, чтобы заинтересовать его и не забыть про элементы образовательности, познавательности. И развлечь в театре - в хорошем смысле слова. Деммени был гениален. "Развлекая - воспитывать" - его девиз лег в основу творческой программы театра. "Для детей нужно ставить так же, как для взрослых, только гораздо лучше" - его кредо.

Недавно мы отметили 50-летие постановки спектакля "Чебурашка" на своей сцене, показали празднично-концертное представление. В планах нашего главного режиссера - поставить современного "Чебурашку".

В эти дни в Петербурге проходит знаменитый КУKART (международный фестиваль - биеннале кукольных и синтетических театров). Ваш театр, как всегда, участвует в нем?

Наталия Лунева: Не просто участвует - три дня посвящены театру Деммени. Многие фестивальные события по традиции проходят в наших стенах, на нашей сцене. "Родителями" этого фестиваля в 1993 году стали Михаил Хусид (был главным режиссером нашего театра) и художник Юрий Нолев-Соболев. И возрождению КУКARTа в 2006 году способствовал наш театр.

Сейчас появилось много кукольных театров, в том числе частных, "проектов", "товариществ". Ваши конкуренты?

Наталия Лунева: Ни в коем случае. Все театры разные, и зрители выбирают, что им нравится. Хорошо, что есть такая возможность. Когда я пришла в театр, получив экономическое образование, то, конечно, и эту линию проработала. В 1977 году каждый 15-й ребенок в Ленинграде имел возможность попасть в театр. Можно вспомнить 2011 год, когда "Муха-Цокотуха" шла, по-моему, в восьми театрах города, мы со своей версией прекрасно вписались в эту картину.

"Люблю жизнь во всех ее проявлениях"

Наверное, вас донимают вопросами: как удается выглядеть молодо? Что делаете для этого?

Наталия Лунева: Ничего особенного не делаю. Не скрываю, что мне 75. И у меня всё было в жизни. Не могу сказать, что веду здоровый образ жизни. Конечно, придерживаюсь каких-то правил. Но чтобы ходить в спортзал - это нет. Делаю зарядку, летом обязательно велосипед. Зимой - финские сани на даче, с детства люблю их. Я вообще не сижу на месте. Даже в рабочем кабинете мало сижу. Больше двигаюсь, хожу, не к себе приглашаю, а сама иду. Все время быть в деле - наверное, это тоже важно. У меня не бывает такого, что мне нечем заняться - и на работе, и вне театра. Не могу сказать, что уже завершила все задуманное. У меня и сейчас много планов, и надеюсь, здоровье позволит осуществить их.

Я всегда тянулась к интересным людям. И по сей день общаюсь, учусь, впитываю. Происходит это не нарочито, а само собой.

Не открою Америку, если назову еще такие "секреты" хорошего самочувствия и внешнего вида: стараться меньше злиться, уметь прощать, быть более снисходительной. С годами мне все больше это удается.

Все должно быть в меру, это все знают. Я и застолья люблю. Вообще люблю жизнь во всех ее проявлениях.

Прямая речь

"Считаю, что все время нужно говорить об истории театра Деммени. Именно здесь зарождались основы отечественного театра кукол и многое происходило впервые.

Наш театр - не просто старейший по времени (ему 103 года), это первый профессиональный театр кукол России. Основан в 1918 году группой петроградских художников во главе с Любовью Шапориной-Яковлевой.

Здесь появились первые на российской "кукольной" сцене постановки произведений мировой классической литературы: Пушкина, Гоголя, Чехова, Маяковского, Сервантеса, Свифта, Шекспира, Мольера и других. Свои первые пьесы писали для театра Деммени Евгений Шварц и Самуил Маршак. Первый в Европе игровой кукольный фильм "Макс и Мориц" (1928). Первый в России телевизионный кукольный спектакль "Школяр в раю" (1934). Первый выезд российских кукольников за рубеж (Париж, международная выставка, 1928).

Евгений Деммени 45 лет руководил Театром марионеток, поставил в нем около 150 спектаклей. При его участии были созданы театры кукол в 11 городах России и ближнего зарубежья, а после его ухода из жизни при активном содействии ленинградского коллектива был создан Театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси. И еще одно "впервые": именно Е.С. Деммени в 1934 году первым из советских кукольников получил почетное звание "Заслуженный артист РСФСР".