Путин пообещал решить вопрос с грязной водой в новостройках Пскова

Житель Пскова Андрей Тарасов рассказал на прямой линии президенту Владимиру Путину о плохом качестве воды в новостройках областного центра.

Чтобы не быть голословным, Андрей Тарасов показал видео из подвала своего дома. По словам псковича раз в три месяца все трубы, по которых проходит горячая вода чистят от бурого осадка. Если эту работу не проводить, то горячее водоснабжение может полностью остановиться.

Причина проблемы в том, что Псков, как город с населением более 200 тысяч человек, некоторое время назад стал подключать новостройки к дополнительному источнику водоснабжения. Он находится под землей. Сама вода при подаче соответствует всем санитарным требованиям, однако при нагреве возникает осадок.

И хотя сама проблема вполне естественна, но деньги на оборудование уже освоены жильцы новостроек оказались заложниками ситуации.

Владимир Путин связался с Андреем Тарасовым по видеосвязи и заверил его, что вопрос с псковскими многоэтажками будет решен. Президент отметил, что на инфраструктурные проекты в России намечено около 500 миллиардов рублей, из них 150 миллиардов из фонда национального благосостояния должны быть направлены на решение проблем ЖКХ.

- Я дам правительству поручение, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса, - подчеркнул Владимир Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.