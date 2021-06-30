Рыбаки нашли подтверждение своей теории в словах академика Мясникова

Вроде рыбы в наших реках и морях достаточно, чтобы всех ею накормить. Но не везде могут наслаждаться рыбными продуктами. В чем тут дело? Попробуем найти ответ на этот вопрос, перелистав страницы региональных изданий - партнеров "Российской газеты". А также понять, почему время на рыбалке в стаж жизни не засчитывается.

Палтус за бором

Острую проблему, связанную с квотами на вылов рыбы, предлагает рассмотреть газета "Архангельск".

"Проблемы рыболовства неразрывно связаны с развитием деревень на побережье Белого моря, - говорит председатель колхоза "Беломор" Сергей Самойлов. - Рыбаки-любители по-прежнему ловят здесь навагу, а вот колхозам промысел запрещен".

И что с этим делать? Самойлов считает, что необходимо передать управление ресурсами пресноводных водоемов и внутренних морей, к числу которых относится и Белое море, на уровень субъектов Федерации. Ведь лес, будучи федеральным ресурсом, управляется из области. Так же нужно, по его мнению, отдать на региональный уровень и распределение квот.

Еще более заостряет "квотную" проблему председатель Союза рыболовецких колхозов области Андрей Заика. Основной объект промысла здесь - палтус, относящийся к категории деликатесных, особо ценных видов. И ситуация, мягко говоря, странная. Рыболовецкие суда, допустившие перелов по квоте, вынуждены выбрасывать палтус за борт. Причем, по инструкции, возвращать его в море нужно "в живом, неповрежденном виде". Вот только как это сделать с рыбой, уже прошедшей трал и сортировку, сколько ее вернется в морскую стихию целой и невредимой?

Свои заботы - у морской науки. Как рассказал руководитель Северного филиала ПИНРО Андрей Семушин, у ученых уже давно нет достаточных квот на вылов рыбы с научными целями. Сократилось финансирование рыбохозяйственных исследований. По этим причинам в ближайшее время не будет ни одного научного рейса в Ненецкий округ, в Карское море. А ведь еще лет пять назад у института была огромная сеть рейсов.

Ловить или разводить?

Так ставит вопрос газета "Дагестанская правда" и предоставляет слово ведущему специалисту Дагестанского центра Всероссийского НИИ сельского хозяйства Гимбату Гимбатову.

Он полагает, что в условиях республики вряд ли стоит уповать на промысловый способ. В местных озерах рыбы не так уж много, а для морского промысла нужно закупать корабли, дорогостоящие орудия лова. Это требует больших денег, которых рыбодобывающим предприятиям негде взять.

Поэтому основным направлением развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана должно стать ускоренное развитие аквакультуры - рыбоводства. Ученый подчеркивает: во всем мире развитие аквакультуры улучшает экономику, в короткие сроки насыщает внутренний рынок рыбными продуктами, снижает безработицу и вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Именно все это сейчас Дагестану нужно.

Не промысел, а образ жизни

Но все-таки ловля рыбы для многих ассоциируется не с океанскими траулерами и десятками тысяч тонн улова. Для большинства это любимое хобби. И даже, как утверждает "Аткарская газета", образ жизни.

Рыбаки уверенны, что время, которое они проводят на рыбалке, в стаж жизни не включается. Если из своих 40 лет ты 10 лет провел на рыбалке, то реально тебе не больше 30, а то и все 18. Забавную эту примету с готовностью, но не без юмора подтверждает старший рыбинспектор по Саратовскому району Виталий Демидов. Это человек, который не просто работает на воде и ловит браконьеров, а сам является заядлым рыбаком.

"Рыбалка - это самый лучший отдых! - утверждает Виталий. - На тихом берегу реки или озера душа наполняется покоем, проблемы и заботы становятся менее значительными, вполне решаемыми". В подтверждение своих слов Виталий приводит вполне научное объяснение академика Александра Мясникова: "У человека, находящегося вблизи реки, озера или пруда, пульс на 5-7 ударов меньше, частота дыхания снижается на 2-5 движений в минуту, а легочная вентиляция возрастает на 12-15 процентов. Происходит это потому, что вблизи водоемов температура воздуха ниже, меньше его запыленность, выше влажность".