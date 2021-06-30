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30.06.2021 22:17
Рубрика: Общество

"Зеленый" патруль

В Ленобласти появилась экологическая милиция
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8494)
Экологическую милицию, которая будет охотиться за нарушителями законодательства об охране природы, создали в Ленинградской области.

В штат "зеленой" милиции войдут 104 сотрудника. По словам руководства области, это будут хорошо обученные и неравнодушные люди. Новая структура появилась на базе регионального Комитета государственного экологического надзора.

Фото: Из архива Антона Юшко
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Экомилиционеры будут следить за порядком в лесах, на водных объектах и в районе потенциально опасных предприятий. Задача - выявлять тех, кто сжигает мусор, устраивает незаконные свалки, загрязняет природу вредными выбросами и других нарушителей. Новые правоохранители получат самые широкие полномочия - вплоть до производства по делам об административных правонарушениях. При этом они не будут сидеть "от звонка до звонка" в кабинетах - их ждут постоянные разъезды по районам области в поисках нарушений. А во Всеволожском районе - даже ночью: именно под ее покровом там чаще всего незаконно уничтожают отходы.

Маршруты будут составлять не только по собственным "разведданным", но и по обращениям граждан и сообщениям в соцсетях. На объезд территории отправятся группы из специалиста и водителя. Помимо транспорта, "зеленых" милиционеров оснастят оборудованием для фиксации нарушений - ноутбуком, навигатором, фотоаппаратом, рацией, wi-fi-роутером и светодиодным фонарем. К слову, они будут носить специальную форму.

Предполагается, что сотрудникам экомилиции станут помогать волонтеры.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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