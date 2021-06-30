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30.06.2021 11:16
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти закрыли детский лагерь без вожатых

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет Ленинградской области возбудил ряд уголовных дел в связи с происходящим в детском лагере "Мечта" Приозерского района. Оказалось, что учреждение работало без вожатых, дети были предоставлены сами себе и вели себя недопустимо.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, в ведомство обратилась мать одного из детей, который был на смене в "Мечте". Следователи прибыли на место и обнаружили, что права детей действительно нарушаются.

Оказалось, что воспитателей и вожатых в лагере не было, за детьми разных возрастов никто не смотрел. При этом некоторые дети состояли на учете, в том числе и в органах внутренних дел. Эти ребята стали третировать остальных, а немногочисленные взрослые, находившиеся в лагере, даже не представляли, что происходит.

Выяснилось, что в учреждении отдыхали дети преимущественно из Московского района Петербурга. Их после вмешательства СК по Ленобласти вывезли из лагеря. Директор "Мечты" находится под следствием.

Вопросы к лагерю есть не только у следователей, но и у санитарных врачей. Сотрудники Роспотребнадзора по Ленинградской области выехали в "Мечту" и обнаружили множественные нарушения. Так, у тех сотрудников лагеря, которые все же были на рабочих местах, отсутствовали санитарные книжки. Тестирование на коронавирус они не проходили.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Будет ли "Мечта" работать оставшиеся смены, вопрос открытый. Региональное управление Роспотребнадзора ходатайствовало о закрытии лагеря на три месяца из суд согласился с доводами санитарных врачей. Но администрация учреждения обжаловала это решение во второй инстанции. Сейчас СК по Ленобласти инициирует обжалование этих решений.

Также возбуждены да уголовных дела по стате "Халатность" по факту действий чиновников из Московского района Санкт-Петербурга и территориальных подразделений Роспотребнадзора по Ленобласти, которые позволили лагерю открыться с такими нарушениями.

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