В Ленобласти заменили насос, на который пожаловались Путину

О проблемах с водоснабжением в деревне Староселье Ленинградской области на "Прямую линию" президенту Владимиру Путину рассказала Галина Смирнова. Ее сообщение было зачитано в прямом эфире.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что в деревне имеется централизованное водоснабжение. В жару потребление воды возросло и из-за дополнительных нагрузок давление в сети упало.

Однако еще 10 июня "Леноблводоканал" заменил насос в Староселье на более мощный, произошло это после обращения гражданки в системе "Госуслуги. Решаем вместе".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.