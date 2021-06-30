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30.06.2021 01:57
Рубрика: Общество

Прививка под шатром

В Петербурге откроются новые пункты вакцинации
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
В северной столице в ближайшие дни появятся 17 пунктов вакцинации от коронавируса в дополнение к нынешним 134. Необходимость их открытия городские власти объясняют резким ростом числа петербуржцев, желающих сделать прививки.

По данным Смольного, сейчас ежедневно первым компонентом вакцины прививаются от 12 до 14 тысяч человек. Еще несколько тысяч петербуржцев приходят за вторым компонентом.

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Учитывая, что еще весной в прививочные пункты приходили 8-9 тысяч человек в сутки, рост довольно ощутимый.

Прививки в Петербурге делают как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Когда интерес к вакцинации резко вырос, наибольшую нагрузку ощутили ТЦ. В "Невском центре" у станции метро "Площадь Восстания" очереди оказались настолько длинными, что в этом комплексе даже ввели запись на вакцинацию. В остальных торговых центрах пока принимают без записи.

Новые прививочные пункты будут открываться в основном на базе частных клиник. Однако прививка от коронавируса там, как сообщили в комитете по здравоохранению, бесплатная.

Также в Петербурге откроются два прививочных шатра. Сейчас решается, по каким адресам их установят.

В Смольном говорят, что только высокими темпами вакцинации можно сбить пришедшую в город третью волну коронавируса. Ситуация тревожная. Закрытые весной коронавирусные госпитали вновь открываются, в день госпитализируют около тысячи человек, причем среди пациентов значительную долю составляют молодые люди от 20 до 40 лет.

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