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30.06.2021 12:01
Рубрика: Власть

Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим ограничительные меры

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов допустил в случае ухудшения в Крыму ситуации с заболеваемостью COVID-19 ужесточение ограничительных мер в городах и районах. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба для предупреждения коронавируса.

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Он напомнил, что существует два варианта борьбы с распространением вируса: первый - соблюдение социальной дистанции и масочного режима, плюс прививка, второй - максимальное разобщение населения.

- Хотелось бы, чтобы мы ограничились первым вариантом, без разобщения, - сказал он. - Но если, не дай Бог, все пойдет под откос и будет понятно, что система здравоохранения (я всегда рассматриваю худший вариант) не может оказывать плановую помощь, все уйдут на борьбу с ковидом и тяжелыми, точно ничего хорошего не будет, будет коллапс с непонятными последствиями.

Аксенов предупредил, что в крайнюю меру (разобщение) власти будут вводить "в исключительном случае" на определенных территориях.

- Если регион не делает ничего - значит, не осознали ни власти, ни бизнес ответственности своей за ситуацию в регионе, - пояснил он и заверил: - Другого не будет.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По словам руководителя республики, сейчас основные места заражения коронавирусом в Крыму - общественный транспорт, места массового скопления людей, в том числе больницы и поликлиники, а также развлекательные заведения с ночным режимом работы.

В связи с этим глава республики поручил Центру оперативного реагирования при крымском правительстве организовать ночные проверки того, как бизнес соблюдает антиковидные ограничения.

- Ситуация простая: приехали в 23.30, сфотографировали всех, а потом спрашиваем главу администрации и остальных: чем занимались, выходили - не выходили, был ли факт установлен, на следующий день - какие приняты меры, - описал он схему действий сотрудников Центра и образно добавил: - Если повторяется ситуация,значит, объявляем военные действия.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская посетовала, что в курортных регионах владельцы заведений общепита не соблюдают запрет на работу по ночам, игнорируют ограничения и пассажиры общественного транспорта.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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- В транспорте соблюдение масочного режима опустилось ниже 30 процентов, - уточнила она.

Пеньковская также указала на стремительный рост заболеваемости некоторых районах республики: максимальный - в Бахчисарайском районе (в пять раз за последние три недели), Судаке (в четыре раза) и Джанкойском районе (вдвое). Она предупредила, что если эти административные территории не выйдут из категории регионов с высоким темпом развития эпидемических процессов, властям придется расширить перечень действующих на их территории ограничительных мер.

При этом глава межрегионального управления Роспотребнадзора уточнила, что заболеваемость коронавирусом во всем Крыму имеет стойкую тенденцию к росту и за последние три недели выросла вдвое.

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