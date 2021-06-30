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30.06.2021 23:04
Рубрика: Экономика

Где детские деньги

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Астраханские мамы попросили Путина разобраться с проблемой выплат на детей от 3 до 7 лет.
Фото: Вести.Ru

Оксана Плужникова из Астрахани от лица всех мам региона обратилась во время прямой линии 30 июня к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь женщинам получить законные выплаты на детей от трех до семи лет. Дело в том, что в собесах при назначении пособия с астраханок стали требовать данные официального дохода за каждый из двенадцати месяцев прошлого года. В противном случае выплату не начисляют.

Фото: iStock
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Оксана рассказала, что пособие назначается на детей в возрасте от 3 до 7 лет при среднедушевом доходе семьи ниже регионального прожиточного минимума (в Астраханской области это 11 тысяч рублей на человека в месяц). До Нового года сумма выплаты составляла 50 процентов от ПМ. Теперь, если при данной выплате доход семьи снова не достигнет минимума, выплата может быть увеличена и до 75 процентов и даже до 100 процентов.

Но после корректировки федерального постановления местные власти, по словам Оксаны, стали неправильно его толковать в части требований к заявительницам для получения денег.

- Все знают, каким тяжелым был 2020 год, многие остались без работы, но у нас почему-то стали делать так. Даже если мама не работала в прошлом году всего один месяц, ей отказывают в пособии. Но ведь федеральным постановлением такого не предусмотрено. В других регионах достаточно одного месяца официального дохода для назначения выплаты, - рассказала Оксана.

Оксана работает в детском саду и нередко слышит переживания родительниц по поводу отказов в назначении пособий, кроме того, эта проблема активно обсуждается в социальных сетях, и женщина просто не смогла остаться равнодушной.

- Я просила президента не за свою выплату, а за выплату всех мам, которых постигла эта участь, среди них много одиноких и многодетных, - рассказала Оксана.

Она также сообщила, что астраханские мамы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне областного минсоцразвития, но с ними не шли на контакт. После того как Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации, женщина уверена, что требования региональные власти пересмотрят.

Губернатор Игорь Бабушкин после Прямой линии встретился с Оксаной Плужниковой и сообщил, что заявления женщин на получение пособий власти пересмотрят, и, если будут основания, выплаты начислят. Тем временем облпрокуратура по обращению астраханских мам уже организовала проверку, в ходе которой ведомство даст оценку соблюдения федерального законодательства в регионе при выплате детский пособий.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Президент Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Декретные и пособия на ребенка "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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