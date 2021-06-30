На Кубани пять человек погибли при столкновении трех легковушек

На трассе рядом со станицей Новомышастовской в Красноармейском районе Краснодарского края утром 30 июня столкнулись три легковых автомобиля.

В результате ДТП все автомобиле выбросило с проезжей части, пять человек погибли. Еще несколько человек доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю на официальной странице в Instagram.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, в результате чего Lada сменила траекторию движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Accent, двигавшемся во встречном направлении, - говорится в сообщении ведомства.

Погибли четыре человека, находившиеся в отечественной легковушке, а также предполагаемый виновник ДТП. Еще два пострадавших доставлены в ЦРБ города Славянск-на-Кубани с различными травмами.

Полиция начала проверку по факту инцидента, прокуратура региона взяла ее на контроль.