На Кубани помогут экипажам перевозчиков при размещении в отелях

Власти Кубани окажут содействие при размещении экипажей авиалайнеров, автомобильных и железнодорожных перевозчиков в отелях в соответствии с новыми антиковидными правилами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на авиакомпании опубликовал информацию о том, что обязанность экипажей заселяться с 1 июля в гостиницы Краснодарского края только при наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации может привести к отказу от рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик. В связи с этим, власти Кубани заявили, что окажут помощь сотрудникам различных транспортных компаний при заселении в гостиницы.

"В настоящий момент этот вопрос прорабатывают с каждым перевозчиком, - говорится в официальном Telegram-канале оперштаба региона. - Авиа-, ж/д- и автобусные компании в силу особенностей своей деятельности обязаны обеспечить соблюдение сотрудниками достаточно жестких мер в рамках действующих противоэпидемиологических требований. Поэтому профильные ведомства администрация Краснодарского края по поручению губернатора Кубани окажут необходимое содействие для сохранения стабильной работы транспортных предприятий".

Таким образом, власти региона надеются устранить угрозу отмены рейсов на черноморские курорты.