На Кубани возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

Сотрудники полиции Кубани возбудили уголовное дело после ДТП в Красноармейском районе, в котором погибли пять человек. Еще двое были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщала "РГ", авария произошла на трассе возле станицы Новомышастовской. По информации правоохранителей, 41-летний водитель Toyota Corolla, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на встречную полосу и допустил по касательной столкновение с автомобилем ВАЗ-2112.

В результате отечественная легковушка сменила траекторию движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Accent, двигавшемся во встречном направлении. От удара погиб 23-летний водитель ВАЗ и трое его пассажиров, виновник происшествия тоже скончался. Еще два человека с травмами были доставлены в центральную районную больницу Славянска-на-Кубани.

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".