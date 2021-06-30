На ремонт дорог в Волгоградской области направят более 12 млрд рублей

Волгоградская область получит межбюджетный трансферт на финансирование дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Планируемая сумма составляет 400 миллионов рублей. Таким образом, ожидаемый объем денежных средств, направляемых на ремонт и строительство трасс, в этом году составит 12,7 миллиарда рублей.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров определил приоритетным направлением с 2014 года. Как сообщает пресс-служба областной администрации, за это время работы всех видов охватили более 2,6 тысячи километров трасс. В целом за текущий дорожный сезон внимание автодорожников получат 600 километров магистралей в 18 районах региона. Ранее ход работ на ключевых объектах оценил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Волгоградская область является ключевым транспортно-логистическим узлом юга России. По данным пресс-службы Упрдор "Москва-Волгоград", в 2021 году ключевыми направлениями в Волгоградской области будут строительство обхода Волгограда, реконструкция участкая федеральной автодороги "Каспий" и участка трассы А-260.