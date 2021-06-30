Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" туристический автобус Mercedes, в котором находились 44 человека, столкнулся с грузовиком Iveco. В результате ДТП пострадали второй водитель автобуса и экскурсовод.

Как сообщает ГИБДД региона, авария произошла около четырех часов утра 30 июня в Аксайском районе. 46-летний водитель автобуса, следовавшего из Крыма в Тольятти, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди грузовой машиной.

В данный момент автобус с проезжей части убрали. Людей пересадили на проезжающий автобус, который их довез до гостиницы, находящейся на 1024 км М-4 "Дон", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.