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30.06.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" туристический автобус Mercedes, в котором находились 44 человека, столкнулся с грузовиком Iveco. В результате ДТП пострадали второй водитель автобуса и экскурсовод.

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Как сообщает ГИБДД региона, авария произошла около четырех часов утра 30 июня в Аксайском районе. 46-летний водитель автобуса, следовавшего из Крыма в Тольятти, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди грузовой машиной.

В данный момент автобус с проезжей части убрали. Людей пересадили на проезжающий автобус, который их довез до гостиницы, находящейся на 1024 км М-4 "Дон", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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