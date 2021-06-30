Под Волгоградом 13 человек пострадали при опрокидывании "Газели"

В результате опрокидывания "Газели" в Городищенском районе Волгоградской области травмы получили 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на трассе. Всего в салоне было 14 человек, 13 из них пострадали. Характер и тяжесть травм не уточняется.

Как отметили в региональном ГИБДД, "Газель" не являлась маршрутным микроавтобусом, водитель занимался частным извозом. По словам собеседника агентства, автобус ехала из Самофаловки в Иловлинский район. В салоне находились трудовые мигранты, которых везли на работу в поле.